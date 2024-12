ΔΥΠΑ: «Ημέρα Καριέρας» στο Ντίσελντορφ - 51 επιχειρήσεις ανοίγουν δρόμο επιστροφής για Έλληνες του εξωτερικού

Η εκδήλωση στοχεύει να φέρει κοντά Έλληνες που ζουν και εργάζονται στη Γερμανία – ή και σε άλλες χώρες όπως Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο – με ηγέτιδες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, διοργανώνουν την πρώτη «Ημέρα Καριέρας» εκτός Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 18:00, στο ξενοδοχείο Kö59, στο Ντίσελντορφ (Königsallee 59, 40215).

Μια σημαντική ευκαιρία για Έλληνες επαγγελματίες στο εξωτερικό

Η εκδήλωση στοχεύει να φέρει κοντά Έλληνες που ζουν και εργάζονται στη Γερμανία – ή και σε άλλες χώρες όπως Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο – με ηγέτιδες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Με συμμετοχή 51 κορυφαίων εταιρειών και 1.800 διαθέσιμες θέσεις εργασίας, η «Ημέρα Καριέρας» αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για επαγγελματική δικτύωση και αναζήτηση καριέρας.

Η εκδήλωση προσφέρει στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να έρθουν σε άμεση επαφή με εκπροσώπους επιχειρήσεων, χωρίς να χρειάζεται προκαθορισμένο ραντεβού, και να ενημερωθούν για τις προοπτικές που προσφέρει η ελληνική αγορά εργασίας. Πρόκειται για μια δράση που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του προγράμματος «Rebrain Greece» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που προωθεί τον επαναπατρισμό ταλέντων και εξειδικευμένου προσωπικού, με στόχο την αξιοποίηση των δεξιοτήτων τους στη χώρα μας.

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας και κλάδοι

Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα κλάδων, όπως η τεχνολογία, η πληροφορική, ο τουρισμός, η βιομηχανία, οι τηλεπικοινωνίες και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Οι ειδικότητες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

-Μηχανικούς

-Αναλυτές δεδομένων

-Επαγγελματίες υγείας

-Στελέχη μάρκετινγκ και πωλήσεων

-Οικονομολόγους και ειδικούς στον τομέα της πληροφορικής

Η εκδήλωση είναι μια ευκαιρία για τους συμμετέχοντες να καταθέσουν το βιογραφικό τους, να συζητήσουν με εργοδότες για τις δυνατότητες συνεργασίας και να εξετάσουν τις προοπτικές που ανοίγονται για την επαγγελματική τους εξέλιξη στην Ελλάδα.

Στο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις ειδικότητες ανά επιχείρηση.

Στην εκδήλωση έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή κορυφαίες εταιρείες όπως:

-AEGEAN

-AEGEO SPAS

-Alumil S.A.

-Archirodon Group

-AstraZeneca S.A.

-Atrium Hotels & Resorts

-Choose Strategic Communications’ Partners

-Cisco

-Deloitte Ελλάδος

-DEMO

-DOPPLER

-ElvalHalcor

-Eurobank S.A.

-EY

-Hellenic Train

-Hemmersbach

-Imerys

-INTERSPORT | Fourlis Group of companies

-KPMG

-KYNDRYL HELLAS

-LAMDA DEVELOPMENT - THE ELLINIKON

-LIDL ΕΛΛΑΣ

-MITSIS Group

-NATIONAL BANK OF GREECE

-NOVA

-OTE Group of Companies

-OTS

-PIRAEUS BANK S.A.

-PIRAEUS PORT AUTHORITY S.A.

-Prisma Electronics SA

-PwC Ελλάδας

-RODOPI

-SFAKIANAKIS GROUP

-SingularLogic

-SPACE HELLAS AE

-THRAKON YTONG GROUP

-TÜV HELLAS (TÜV NORD) S.A.

-VIANEX S.A.

-Vodafone Ελλάδας

-ΑΒΑΞ Α.Ε.

-ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

-ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

-ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ

-Όμιλος ΔΕΗ

-ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ / HERACLES GROUP

-ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΣΩ

-ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

-ΤΕΧΑΝ

Δήλωση Συμμετοχής

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν και απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Για την καλύτερη οργάνωση και την έγκαιρη πρόσβαση σε πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: https://dypa-imerakarieras.gr

Πληροφορίες για την Ημέρα Καριέρας

Ημερομηνία: Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2024

Ώρα: 10:00 – 18:00

Τοποθεσία: Ξενοδοχείο Kö59, Königsallee 59, 40215, Ντίσελντορφ