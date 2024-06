Οι νέοι καθυστερούν να πιάσουν δουλειά - Οι 70άρηδες επιστρέφουν στο γραφείο μετά τη σύνταξη

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ για το διάστημα Ιανουάριος- Μάρτιος 2024, το ποσοστό ανεργίας στις ηλικίες 15- 19 ετών ανήλθε σε 47,6% και σε αυτές των 20- 24 ετών σε 23,4%

Με την ανεργία να βρίσκεται στην Ελλάδα στο 12,1% (στοιχεία α΄ τριμήνου 2024), η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δυσκολεύεται να βρει το κατάλληλο προσωπικό, καταφεύγοντας συχνά στη λύση της επαναπρόσληψης εργαζομένων τους που συνταξιοδοτήθηκαν.

Όσο για τους νέους, φαίνεται πως προτιμούν να απέχουν από την αγορά εργασίας έως ότου ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και πάντως όχι πριν την ηλικία των 24 ετών. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ για το διάστημα Ιανουάριος- Μάρτιος 2024, το ποσοστό ανεργίας στις ηλικίες 15- 19 ετών ανήλθε σε 47,6% και σε αυτές των 20- 24 ετών σε 23,4%.

Κατά την ίδια περίοδο, τα άτομα που βρίσκονται εκτός εργατικού δυναμικού ανέρχονται στα 4.278.162, εκ των οποίων κάτω από 75 ετών είναι 3.049.185 άτομα. Μάλιστα, η πλειονότητά τους (45,7%) δεν έχει εργαστεί ποτέ στο παρελθόν, προέρχεται δηλαδή κατά κύριο λόγο από την ηλικιακή ομάδα των νέων. Αντίστοιχα, υπάρχει κι ένα 30% για το οποίο έχουν περάσει περισσότερα από 8 έτη από τότε που σταμάτησε την τελευταία του εργασία.

Μάλιστα η χώρα μας διατηρεί την αρνητική πρωτιά στους ΝΕΕΤs, δηλαδή στους νέους άνδρες από 15 έως 29 ετών οι οποίοι βρίσκονται εκτός δομών απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (σ.σ. ακρωνύμιο από τις λέξεις neither in employment nor in education or training). Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα φιγουράρει στην πρώτη θέση στην ΕΕ όσον αφορά το σύνολο των νέων ανδρών εκτός αγοράς εργασίας, με ποσοστό 14,8%, ενώ ακολουθούν η Ιταλία και η Ρουμανία.

Επιστρέφουν γραφείο οι 70άρηδες

Με δεδομένο ότι τουλάχιστον 100.000 συνταξιούχοι έχουν γνωστοποιήσει στον ΕΦΚΑ ότι επανεντάχθηκαν στην αγορά εργασίας από την αρχή του έτους και αναμένεται να φτάσουν τους 200.000 έως τον Δεκέμβριο, αντιλαμβάνεται κανείς τα προβλήματα που θα επέλθουν στην είσοδο νέων σε ηλικία εργαζομένων στην αγορά.

Μάλιστα το ποσοστό απασχόλησης των εργαζομένων ηλικίας 65-74 ετών εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 8,6% το 2022, σε 23,3% το 2070, σύμφωνα με την Έκθεση της Κομισιόν Ageing Report 2024.

Αυτό που φοβούνται αρμόδιοι παράγοντες της αγοράς, είναι μήπως η μαζική είσοδος συνταξιούχων στην εργασία θα εμποδίσει την είσοδο νέων και ικανών επιστημόνων, συντηρώντας τη νεανική ανεργία σε υψηλά επίπεδα.

Ο βασικός λόγος της επιλογής απασχόλησης και μετά τη σύνταξη, είναι η ενίσχυση του εισοδήματος. Οι χαμηλές συντάξεις σε συνδυασμό με τα τιμολόγια ενέργειας που τραβούν την ανηφόρα και την ακρίβεια των τροφίμων που παραμένει σε πολύ υψηλά επίπδα, ωθούν ειδικά τους χαμηλοσυνταξιούχουν στην εργασία, καθώς αδυνατούν να διαβιώσουν αξιοπρεπώς και να ανταποκριθούν σε ανειλημμένες υποχρεώσεις.

Επιπλέον οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι δικαιούνται προσαύξηση της σύνταξης τους κατά 0,77% για κάθε έτος που πληρώνουν εισφορές ως εργαζόμενοι, με αποτέλεσμα όσοι μέχρι σήμερα έχουν δηλώσει την εργασία τους όταν σταματήσουν να εργάζονται, θα δικαιούνται μια μικρή αύξηση στο ανταποδοτικό σκέλος της σύνταξής τους.

Η προσαύξηση θα αρχίσει να υπολογίζεται στις αρχές του 2025, ενώ αναδρομικά θα λάβουν οι συνταξιούχοι που εργάσθηκαν ή συνεχίζουν να εργάζονται από το 2017, αναλόγως με το χρόνο της απασχόλησής τους.