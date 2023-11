InfluenceMap: Ανακόλουθες οι μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου ως προς τις δεσμεύσεις τους για το κλίμα

Οι δεσμεύσεις των μεγαλύτερων εταιρειών του κόσμου για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής συχνά δεν ευθυγραμμίζονται με τις προσπάθειες που κάνουν σε επίπεδο lobbying.

Οι δεσμεύσεις των μεγαλύτερων εταιρειών του κόσμου για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής συχνά δεν ευθυγραμμίζονται με τις προσπάθειες που κάνουν σε επίπεδο lobbying, με περισσότερες από τις μισές να κινδυνεύουν να εμπλακούν σε παραπλανητικές πρακτικές ως προς την στρατηγική τους για καθαρές μηδενικές εκπομπές σύμφωνα με μια νέα έκθεση.

Η μελέτη του ερευνητικού κέντρου InfluenceMap που εδρεύει στο Λονδίνο, με τίτλο «Net Zero Greenwash: The Gap Between Corporate Commitments and their Policy Engagement», που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες, εξέτασε τις δραστηριότητες lobbying 300 από τις μεγαλύτερες δημόσιες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο και αποκάλυψε ότι ασκούν παρασκηνιακές πολιτικές πίεσης κατά των πολιτικών για το κλίμα.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 58% των παγκόσμιων κολοσσών δεν ευθυγραμμίζει τις πρωτοβουλίες του με τις αναδυόμενες πολιτικές για το κλίμα, ενώ έχει υποστηρίξει δημόσια ότι υποστηρίζει πλήρως την Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Αντίθετα, η μελέτη διαπίστωσε ότι η πλειονότητα των εταιρειών που συμμετέχουν στην λίστα Forbes ασκούσαν σταθερά πιέσεις κατά των παγκόσμιων προσπαθειών για το κλίμα, αντικρούοντας τις δικές τους δεσμεύσεις για την επίτευξη των στόχων καθαρών μηδενικών εκπομπών. Πρώτες στην λίστα βρίσκονται μεγάλες πετρελαϊκές, αεροπορικές, αυτοκινητοβιομηχανίες και ενεργειακές εταιρείες

Πάνω από το 21% των εταιρειών διέτρεχαν σημαντικό κίνδυνο να υποπέσουν σε τακτικές greenwashing, ενώ το 36,5% διέτρεχαν μέτριο κίνδυνο σύμφωνα με την έκθεση.

Η μελέτη, η οποία διεξήχθη με τη βοήθεια της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων Υψηλού Επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών «Integrity Matters» δημοσιεύεται σχεδόν δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη της συνόδου κορυφής για το κλίμα COP28 στο Ντουμπάι, όπου οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχεδίαζαν να ασκήσουν πίεση στη διεθνή κοινότητα να υιοθετήσει νέες αυστηρές πολιτικές για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου.

«Αυτά τα ευρήματα θα πρέπει να αποτελέσουν μια έκκληση αφύπνισης για τις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο», δήλωσε η Catherine McKenna, η οποία είναι πρόεδρος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων Υψηλού Επιπέδου του ΟΗΕ για τις δεσμεύσεις για καθαρές μηδενικές εκπομπές. «Είναι σαφές ότι ενώ οι εταιρείες σπεύδουν να διακηρύξουν τις δεσμεύσεις τους για το κλίμα, πάρα πολλές από αυτές δεν το υποστηρίζουν μέσω μιας θετικής διακυβέρνησης για το κλίμα».

Η έκθεση τόνισε επίσης την ανάγκη για τις εταιρείες του δημόσιου τομέα «να ευθυγραμμιστούν με αξιόπιστο τρόπο με τις δεσμεύσεις για το καθαρό μηδέν έως το 2050» και προειδοποίησε ότι δεν θα πρέπει να εμπλέκονται σε δραστηριότητες παρασκηνιακής πίεσης που θα «υπονόμευαν τις φιλόδοξες κυβερνητικές πολιτικές για το κλίμα είτε άμεσα είτε μέσω εμπορικών ενώσεων ή άλλων φορέων».