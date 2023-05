Βιώσιμη ανάπτυξη: Κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο οι επιδόσεις της Ελλάδας

Η Ελλάδα σημειώνει πρόοδο στους περισσότερους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης αλλά οι τιμές των περισσότερων δεικτών είναι κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Η Ελλάδα καταγράφει πρόοδο στους περισσότερους τομείς που παρακολουθούν οι ευρωπαϊκοί Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης αλλά στους 13 από τους 17 συνολικά στόχους βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, γεγονός που υποδεικνύει την ανάγκη να ανεβάσει ταχύτητες όχι μόνο στους αντικειμενικά δύσκολα επιτεύξιμους για όλα τα κράτη στόχους όπως είναι αυτοί που σχετίζονται με το περιβάλλον, την ενέργεια ή την εξάλειψη της πείνας.

Σύμφωνα με την έκθεση «Sustainable development in the European Union — monitoring report on progress towards the SDGs in a EU context, 2023 edition» (Βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση — Έκθεση παρακολούθησης της προόδου για την επίτευξη των ΣΒΑ στο πλαίσιο της ΕΕ, έκδοση 2023) που δημοσίευσε η Eurostat, συνολικά η ΕΕ έχει σημειώσει πρόοδο για την επίτευξη των περισσότερων στόχων κατά την τελευταία πενταετία, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Επιτροπής σε βασικούς τομείς πολιτικής, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το 8ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον και το σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για το κάθε ευρωπαϊκό κράτος ξεχωριστά, φαίνεται ότι η Ελλάδα σημειώνει πρόοδο στους περισσότερους στόχους αλλά οι τιμές των περισσότερων δεικτών είναι κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Πιο αναλυτικά, παρουσιάζει χειρότερες επιδόσεις σε σχέση με τα ευρωπαϊκά κράτη στους στόχους για μηδενική φτώχεια και πείνα, για καλή υγεία, για ποιοτική εκπαίδευση, για ισότητα των φύλων, για αξιοπρεπή εργασία και οικονομική ανάπτυξη, για βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές, για λιγότερες ανισότητες, για βιώσιμες πόλεις και κοινότητες, για υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή, για δράση για το κλίμα, για ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυρούς δεσμούς και για τη συνεργασία για την επίτευξη των στόχων.

Οι συνολικές επιδόσεις της ΕΕ στους στόχους της Βιώσιμης ανάπτυξης

Ως προς τη συνολική εικόνα, η ΕΕ σημείωσε τη μεγαλύτερη πρόοδο στη διασφάλιση αξιοπρεπούς εργασίας και οικονομικής ανάπτυξης (Στόχος 8) ενώ σημαντική πρόοδος καταγράφτηκε επίσης ως προς τους στόχους της μείωσης της φτώχειας και της βελτίωσης της ισότητας των φύλων (Στόχος 1 και Στόχος 5) καθώς και στη μείωση των ανισοτήτων (Στόχος 10), τη διασφάλιση ποιοτικής εκπαίδευσης (Στόχος 2), την προώθηση της ειρήνης και της προσωπικής ασφάλειας στο έδαφος της ΕΕ και τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και της εμπιστοσύνης στους θεσμούς (Στόχος 16). Τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν καταγράψει επίσης θετική πρόοδο στην επίτευξη των στόχων της υγείας και της ευημερίας (Στόχος 3) καθώς και της καινοτομίας και των υποδομών (Στόχος 9). Παράλληλα, η ΕΕ σημείωσε μέτρια πρόοδο στους τομείς της υπεύθυνης κατανάλωσης και παραγωγής (Στόχος 12), των βιώσιμων πόλεων και κοινοτήτων (Στόχος 11), της ζωής στο νερό (Στόχος 14), της μηδενικής πείνας (Στόχος 1), του καθαρού νερού και της αποχέτευσης (Στόχος 6) και της οικονομικά προσιτής και καθαρής ενέργειας (Στόχος 7).