Ανάπτυξη κατά 17,40% για την παγκόσμια αγορά έξυπνης διαχείρισης απορριμμάτων

Η παγκόσμια αγορά έξυπνης διαχείρισης απορριμμάτων αποτιμήθηκε σε 423,60 εκατομμύρια δολάρια το 2021 και αναμένεται να φτάσει τα 1528,62 εκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2029, καταγράφοντας σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR )17,40% κατά την περίοδο 2022-2029, σύμφωνα με έρευνα της Data Bridge. Οι κατοικίες αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο τμήμα εφαρμογών στην αντίστοιχη αγορά λόγω της υψηλής ζήτησης για υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων από τον οικιακό τομέα.

Η έξυπνη διαχείριση αποβλήτων είναι η διαδικασία επιβολής της τεχνικής που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της συλλογής, διάθεσης και μεταφοράς των υπηρεσιών αποβλήτων για αποτελεσματικές λειτουργίες διαχείρισης αποβλήτων. Αυτό περιλαμβάνει το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), το οποίο περιέχει μια ευρεία ποικιλία από κάμερες, φορητούς υπολογιστές και άλλα.

Πρόσφατα, η διαχείριση στερεών αποβλήτων αστικού περιβάλλοντος έχει προσελκύσει την επιστημονική προσοχή και διεξάγονται μελέτες για την επεξεργασία μοντέλων εφαρμογών με δυνατότητα IoT για τις διαδικασίες διαχείρισης αποβλήτων που αποτελούνται από τρία στάδια λειτουργίας: συλλογή, ανακύκλωση και ανάκτηση απορριμμάτων.

Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, οι αστικοί πληθυσμοί παράγουν περίπου 4,6 κιλά στερεών αποβλήτων κατά κεφαλήν. Έτσι, οι κυβερνήσεις επενδύουν σε μεγάλο βαθμό στη συλλογή των αστικών απορριμμάτων. Οι κάδοι απορριμμάτων που βασίζονται στο IoT, μεταξύ άλλων, αναπτύσσονται ευρέως, καθώς είναι πιο εφικτό να συλλέγουν τα απόβλητα αποτελεσματικά.

Σημαντικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο είναι οι: IBM,SENSONEO (Σλοβακία), Enevo (Χονγκ Κονγκ), Ecube Labs Co., Ltd. (Νότια Κορέα), Urbiotica (Ισπανία), WAVIOT (ΗΠΑ), Pepperl+Fuchs (Ινδία) Pvt. Ltd. (Ινδία), OnePlus Systems Inc (Κίνα), Covanta Holding Corporation (ΗΠΑ), RecycleSmart Solutions. (Καναδάς), Veolia (Γαλλία), Republic Services, Inc. (ΗΠΑ), Enerkem (Καναδάς), Building Research Establishment Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο), SUEZ (Γαλλία).