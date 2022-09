World Clean-Up Day: H Τeleperformance Greece γιόρτασε έμπρακτα με μια δράση καθαρισμού ανοιχτή για το κοινό

Στόχος η προστασία του περιβάλλοντος και η ενίσχυση του αστικού πρασίνου της Αττικής.

To Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2022, η Teleperformance Greece σε συνεργασία με τη We4all και με την υποστήριξη του Δήμου Γαλατσίου και του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, γιόρτασαν την Παγκόσμια Ημέρα Καθαρισμού (World CleanUp Day), με μία ανοιχτή προς το κοινό δράση καθαρισμού στις εγκαταστάσεις του ιστορικού λατομείου «ΑΣΤΗΡ ΛΑΤΩ».

Πιο συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι της Teleperformance Greece μαζί με εθελοντές κατοίκους της γύρω περιοχής, του Δήμου Γαλατσίου και του Δήμου Ψυχικού αφαίρεσαν από τον περιβάλλοντα χώρο του λατομείου οτιδήποτε δεν έχει θέση στις εγκαταστάσεις, όπως σακούλες, μπουκάλια, πλαστικά και σκουπίδια. Συνολικά συλλέχθηκαν και απορρίφθηκαν 356 κιλά απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων.

Στη δράση παρευρέθηκε η MKO Dogs' Voice, με σκοπό να δώσει την ευκαιρία στους παραβρισκόμενους να υιοθετήσουν, εάν το επιθυμούν, τον επόμενο τετράποδο φίλο τους, που σώθηκε από τις πυρκαγιές και ψάχνει το μελλοντικό του σπίτι.

Ο Chief Human Resources Officer της Τeleperformance Greece, Τριαντάφυλλος Αλεξόπουλος, δήλωσε σχετικά με τη δράση: «Είναι μεγάλη μας χαρά που συμμετείχαμε για ακόμα μια φορά σε μία συνεργατική πρωτοβουλία με στόχο τη δημιουργία ενός θετικού περιβαλλοντικού και κοινωνικού αντικτύπου. Με γνώμονα τις αξίες της εταιρείας μας, όπως η συμπερίληψη και η ισότητα, δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε δράσεις που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και σε έναν πιο πράσινο, φιλικό και βιώσιμο κόσμο για όλους μας».

Τη δράση υποστήριξε με την παρουσία του ο Γιώργος Μαρκόπουλος, Δήμαρχος Γαλατσίου και Πρόεδρος της Π.Ε.Δ.Α. που δήλωσε: «Θα ήθελα από καρδίας να ευχαριστήσω τη We4all και την Teleperformance για την εξαιρετική περιβαλλοντική προσπάθεια της καθαριότητας του ΛΑΤΩ, το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου. Σήμερα, ο ρόλος των εθελοντών κρίνεται περισσότερο από ποτέ αναγκαίος. Είναι κομβικής σημασίας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη σκληρή πραγματικότητα. Ο εθελοντισμός ενώνει, συνδέει, δημιουργεί, είναι η βάση της κοινωνίας για ένα καλύτερο μέλλον. Το μέλλον των παιδιών μας ».

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής υπευθυνότητας και του πυλώνα «Citizen of the Planet» στον οποίο συμμετέχει η Τeleperformance Greece. Το Citizen of the Planet (COTP) είναι μια παγκόσμια πρωτοβουλία του ομίλου Teleperformance, που υλοποιήθηκε το 2008, και διασφαλίζει ότι η εταιρεία λειτουργεί με φιλικό και υπεύθυνο τρόπο προς το περιβάλλον.