Μελέτη: Η ελληνοαμερικανική συνεργασία στην ενέργεια και η επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας που έχει υπογράψει με το Atlantic Council, ένα από τα πλέον σημαντικά και προβεβλημένα think tanks με ισχυρή επιρροή στις ΗΠΑ και την Ευρώπη εκπόνησε μια εξαιρετικά επιδραστική έρευνα – μελέτη με τίτλο:

“Squaring the Energy Transition Circle in Southeast Europe and the Eastern Mediterranean: How to leverage US-Greece cooperation to ensure energy security while accelerating green recovery?”

Όπως επισημαίνεται σε δελτίο Τύπου, η παρουσίαση της μελέτης πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Μάϊου, στις 16:00 ώρα Ελλάδος, στην Washington σε υβριδική εκδήλωση, η οποία και προβλήθηκε μέσα από τον διαδικτυακό τόπο του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου. H Αλεξάνδρα Σδούκου, Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πραγματοποίησε τοποθέτηση, επισημαίνοντας ότι τους τελευταίους μήνες διαμορφώνεται ένα νέο τοπίο, σε παγκόσμιο επίπεδο, στον χώρο της Ενέργειας.

Τα χρήσιμα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ενεργειακή μελέτη, σχολίασαν επίσης, ο Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης, Υφυπουργός για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, η Maria Olson, Director, Office of Southern European Affairs, US Department of State Department και η Κατερίνα Σώκου, Nonresident Senior Fellow, Europe Center, Atlantic Council και ανταποκρίτρια του ΣΚΑΪ στην Ουάσιγκτον.

Οι κεντρικοί άξονες της μελέτης αφορούν στα πλεονεκτήματα μια ευρύτερης συμμαχίας στην ενέργεια, ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, την προοπτική μιας εκτεταμένης ενεργειακής συνεργασίας των κρατών της Μεσογείου, ενώ προδιαγράφει και τη μετάβαση σε ένα νέο ενεργειακό τοπίο με εναλλακτικές μορφές ενέργειας.

Συγκεκριμένα, η μελέτη τονίζει την ανάγκη ολοκλήρωσης των υποδομών διασύνδεσης του ενεργειακού συστήματος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενώ παράλληλα προτείνει να αξιολογηθούν ως προτεραιότητα τα έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και προτρέπει την υποστήριξη έργων διασύνδεσης από την U.S. Development Finance Corporation σε στενό συντονισμό με τις δύο κυβερνήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, υπογραμμίζει την ανάγκη εντατικοποίησης της τριμερούς συνεργασίας με το Ισραήλ και την Κύπρο, με τη δραστηριοποίηση και των ΗΠΑ στο πλαίσιο του σχήματος 3+1, για την προώθηση του διπλού στόχου της ενεργειακής ασφάλειας και ενεργειακής μετάβασης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Και ενώ η προσθήκη του φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσω αγωγού μπορεί να ενισχύσει την ενεργειακή της ασφάλεια μακροπρόθεσμα, η μελέτη τονίζει τη σημασία των εισαγωγών αμερικανικού LNG βραχυπρόθεσμα, αλλά και τη μεγαλύτερη ασφάλεια εφοδιασμού που προσφέρουν τα πιο μακροπρόθεσμα συμβόλαια LNG.

Η μελέτη υποστηρίζει κάθε ευκαιρία για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και χρηματοδότηση καινοτόμων τεχνολογιών στο πεδίο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με την χρηματοδότηση του US-East Med Energy Center στις ΗΠΑ, τη δημιουργία ενός ελληνοαμερικανικού ενεργειακού κέντρου στην Ελλάδα, αλλά και με την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές και νέες τεχνολογίες που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και θα στηρίξουν την ανάπτυξη. Καθώς δε αυτές θα επιταχύνουν την ενεργειακή μετάβαση και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, θα συνεισφέρουν επίσης στη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου απέναντι στις οικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις που έχει επιτείνει ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Νικόλαος Μπακατσέλος, Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κατά το εισαγωγικό του σημείωμα, δήλωσε: “Σε μια περίοδο όπου η ενέργεια βρίσκεται στο επίκεντρο των παγκόσμιων γεωπολιτικών συσχετισμών, ως απόρροια και του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ελλάδα αποτελεί έναν πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή καθώς επίσης και έναν ισχυρό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών για τη διασφάλιση ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη. Η εκπόνηση της ενεργειακής μελέτης από το Atlantic Council με την υποστήριξη του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, υπογραμμίζει αυτή τη συνθήκη ενώ ταυτόχρονα εμβαθύνει στην προοπτική αυτής της διμερούς συμπόρευσης, η οποία και διαμορφώνει ένα πλαίσιο πολύπλευρης συνεργασίας, ανάπτυξης και μετάβασης σε μια νέα αρχιτεκτονική ενέργειας”.