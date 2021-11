Δέσμευση της Mondelez για μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050

Η Mondelez International ανακοίνωσε τη δέσμευσή της να επιτύχει μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050 στην πλήρη αλυσίδα αξίας. Μέρος αυτής τη δέσμευσης είναι και η ένταξη της εταιρείας στην πρωτοβουλία Science Based Targets Initiative's Business Ambition for 1,5°C, που ευθυγραμμίζει τους μακροπρόθεσμους στόχους περιορισμού των εκπομπών με φιλόδοξο στόχο τη μείωση του ρυθμού αύξησης της θερμοκρασίας βάσει της Συμφωνίας των Παρισίων. Η Mondelez International έγινε μέλος και στην Καμπάνια Race to Zero των Ηνωμένων Εθνών που στοχεύει σε μία οικονομία χωρίς άνθρακα.

Οι δεσμεύσεις αυτές αποτελούν ορόσημο στη διαφοροποιημένη προσέγγιση της Mondelez International για την αειφορία, που συμβάλλει στην επίτευξη διαρκούς προόδου και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τον οργανισμό και τα ενδιαφερόμενα μέρη του.

Η νέα δέσμευση βασίζεται στους προηγούμενους στόχους της εταιρείας που ανακοινώθηκαν το 2020 και αναπτύχθηκαν για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Για τα επόμενα δύο χρόνια, η εταιρεία θα καταρτίσει ένα σχέδιο με χρονικές δεσμεύσεις, που θα περιλαμβάνει ενδιάμεσους στόχους για τις βασικές πηγές εκπομπών της σύμφωνα με το πρωτόκολλο 1,5°C ενώ θα παρέχει ετήσιες αξιολογήσεις προόδου με διαφάνεια, όπως ορίζεται από την πρωτοβουλία Science Based Target.

Η προσέγγιση της Mondelez International στο ESG έχει σχεδιαστεί με στόχο να επιτρέψει στην εταιρεία να προσφέρει διαρκείς αλλαγές κλίμακας, δίνοντας προτεραιότητα στο μεγαλύτερο αντίκτυπο με εστίαση σε καινοτόμες και μετρήσιμες λύσεις και συνεργασίες, που θα οδηγήσουν σε ευρύτερο μετασχηματισμό.

Θα ακολουθήσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο στόχο της να επιτύχει μηδενικές εκπομπές, εστιάζοντας τις προσπάθειες σε βασικούς τομείς και ανταποκρινόμενη σε προϋπάρχουσες δεσμεύσεις όπως:

- Συστατικά που έχουν παραχθεί με βιώσιμο τρόπο και Συσκευασίες

- Προμήθεια του 100% του όγκου κακάο για τις σοκολάτες με το Πρόγραμμα Cocoa Life μέχρι το 2025

- Προμήθεια του 100% του όγκου σιτηρών για τα μπισκότα στην EΕ σύμφωνα με το Πρόγραμμα Harmony μέχρι το 2022

- Το 100% των συσκευασιών θα έχει σχεδιαστεί ως ανακυκλώσιμο μέχρι το 2025

- Μείωση της χρήσης καθαρού πλαστικού κατά 5% και μείωση της χρήσης άκαμπτου πλαστικού κατά 25% μέχρι το 2025

Δραστηριότητες της Mondelez International

- Συνέχιση της μετατροπής του παγκόσμιου βιομηχανικού αποτυπώματος ηλεκτρικής ενέργειας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

- Μείωση της σπατάλης τροφίμων κατά 15% στην παραγωγή και 50% στη διανομή έως το 2025

- Προσπάθεια επίτευξης ενεργειακής απόδοσης για φούρνους μπισκότων και λέβητες ατμού

- Έναρξη αντικατάστασης των θερμικών καυσίμων (π.χ. φυσικό αέριο, ντίζελ, βενζίνη) με «πράσινα» Logistics

- Επένδυση σε νέες ιδέες κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών φορτηγών και των φορτηγών υδρογόνου

- Περιορισμός των εκπομπών αποθηκών τόσο σε ιδιόκτητες όσο και σε τρίτες εγκαταστάσεις με μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

- Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δικτύων διανομής, βελτιστοποιώντας τις διαδρομές και τη χρήση φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων, ενισχύοντας τις διατροπικές λύσεις και μειώνοντας τα ταξίδια.