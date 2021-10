Ο στόχος για Net-zero, λύσεις και προκλήσεις

Η ανάγκη για μια πράσινη μετάβαση της οικονομίας είναι πλέον πραγματικότητα και πλαισιώνεται από σημαντικές ευρωπαϊκές αλλά και ελληνικές νομοθεσίες, που θα γίνονται όλο και πιο απαιτητικές τα επόμενα 5 με 10 χρόνια. Στόχος το χτίσιμο μιας σύγχρονης, κυκλικής, και πιο ανθεκτικής οικονομίας, που κατά συνέπεια θα είναι πιο ανταγωνιστική και ασφαλής. Αυτό ήταν ένα από τα κύρια συμπεράσματα σχετικά με την κλιματική ουδετερότητα στην Ελλάδα και την επίτευξη μιας κυκλικής οικονομίας, θέματα που συζητήθηκαν στο 6ου Annual Sustainability Summit, που διοργάνωσε και φέτος τo ΜΒΑ International του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Κέντρο Αειφορίας (CSE).

Η εκδήλωση, που και φέτος πραγματοποιήθηκε ως live digital event με μεγάλη προσέλευση, φιλοξένησε το Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κύριο Κωνσταντίνος Αραβώση, ο οποίος απεύθυνε σύντομο Χαιρετισμό, ενώ παρέστη ως Guest Speaker ο Urs Brodmann, CEO του Ευρωπαϊκού Οργανισμού First Climate. Ο κύριος Brodmann τόνισε το πώς οι επιχειρήσεις που σχεδιάζουν λεπτομερή πολιτική για το κλίμα μπορούν να ωφεληθούν. Η συζήτηση ανέδειξε συνολικά το πώς επηρεάζονται οι επιχειρήσεις και πώς αντιμετωπίζουν τις νέες προκλήσεις, ποια είναι τα οφέλη, οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες, ενώ διακεκριμένοι ομιλητές παρουσίασαν καλές πρακτικές στον τομέα αυτό, όπως η κυρία Χρυσάνθη Μπερμπάτη, Επικεφαλής προγραμματισμού ομίλου, IR και ESG, Τράπεζα Πειραιώς, η κυρία Ελένη Ανδρεάδη, Group Director of Sustainability and CSR, Sani Resort και ο κύριος Χάρης Παρίσης, Group Head of Marketing , ALUMIL.

H έναρξη της εκδήλωσης έγινε από τον Καθηγητή Eric Soderquist, Διευθυντή MBA International Program (ΟΠΑ), ενώ συντονιστής ήταν ο Νίκος Αυλώνας, Πρόεδρος του Kέντρου Αειφορίας (CSE) και Επισκέπτης Καθηγητής σε θέματα Bιώσιμης Ανάπτυξης & ESG του MBA International. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε επίσης η νέα επιστημονική μελέτη του i-MBA Sustainable Development and Circular Economy Club του Οικονομικού Πανεπιστημίου για τη δημιουργία ενός Circularity Index.

Στην εκδήλωση επίσης δόθηκαν τιμητικά βραβεία σε εταιρείες και ΜΚΟ που υλοποίησαν σημαντικές και καινοτόμες πρωτοβουλίες με άξονα το περιβάλλον και την κλιματική ουδετερότητα. Βραβεία έλαβαν ο Όμιλος ΟΤΕ, τα ΕΛΠΕ, η ΜΕΓΑ, η HALCOR και η μη κυβερνητική οργάνωση ΕΝΑΛΕΙΑ, καθώς και η δημοσιογράφος Ευτυχία Κωνσταντινίδου για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα περιβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής, έρευνας και καινοτομίας, μέσα από την τηλεοπτική εκπομπή στην ΕΡΤ3 «Όμικρον 3».

Χορηγοί επικοινωνίας ήταν το insider.gr, το epixeiro.gr, το energia.gr και Υποστηρικτής το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ).

Το Annual Sustainability Summit έχει πλέον καθιερωθεί ως μοναδικός θεσμός από το 2016 όπου συναντιούνται η ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα σε ένα γόνιμο διάλογο που αναδεικνύει σύγχρονα ζητήματα, τάσεις και προκλήσεις για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Κυκλική Οικονομία και την Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα και το εξωτερικό.