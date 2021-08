ESG: Νέες πρακτικές και δείκτες μέτρησης για τον περιβαλλοντικό ρατσισμό

Στρατηγικές που καταπολεμούν ταυτόχρονα την κλιματική και τη φυλετική αδικία αρχίζουν να εφαρμόζουν πολλές επιχειρήσεις προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα στην ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG. Η κλιματική κρίση και οι εμφανείς συνέπειές της με τα κύματα καύσωνα, τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές και η ανάγκη εξάλειψης των φυλετικών διακρίσεων (όπως αυτές αποτυπώνονται και στο υποβαθμισμένο φυσικό περιβάλλον όπου διαβιούν πολλές μειονότητες) τοποθετούνται πλέον στην ίδια «στήλη» όταν οι μεγάλοι οργανισμοί καταρτίζουν τις εταιρικές ατζέντες. Οι δύο στόχοι μπορεί να φαίνονται ξεχωριστοί, αλλά μια νέα συμφωνία της Microsoft για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καταδεικνύει ότι καθώς αναπτύσσεται η βιομηχανία ESG, οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές εντολές δεν πρέπει να παραμένουν αποκομμένες. Η περιβαλλοντική αδικία και η φυλετική αδικία ήταν πάντα συνδεδεμένες στον πραγματικό κόσμο και έτσι θα έπρεπε να είναι και στον τομέα του ESG.

Κολοσσοί του ενεργειακού τομέα (BP, Chevron κλπ) αλλά και της τεχνολογίας (Microsoft, Alphabet, Apple) επιδιώκουν να ανέβουν θέση στις σχετικές αξιολογήσεις και κινούνται προς νέες κατευθύνσεις.

Πρόσφατα η Microsoft ανακοίνωσε μια συνεργασία στον τομέα της ηλιακής ενέργειας με τη Volt Energy, μια ενεργειακή εταιρεία που ανήκει σε Αφροαμερικανούς με στόχο να προμηθεύσει τη Microsoft 250 μεγαβάτ ηλιακής ενέργειας. Αν και πρόκειται για μια μικρή συμφωνία αγοράς ενέργειας (σε σύγκριση με το στόχο της Microsoft να χρησιμοποιεί 100% ανανεώσιμη ενέργεια έως το 2025, η συνεργασία αυτή ξεχωρίζει όχι μόνο για το ότι το management ανήκει σε Αφροαμερικανούς, αλλά και για το σκοπό της καθώς ένα μέρος των κερδών θα διατεθεί για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε μειονεκτούσες κοινότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το θέμα της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης απασχολεί πλέον τους μετόχους και τις διοικήσεις πολλών μεγάλων εταιρειών με τους stakeholders να έχουν αντιληφθεί ότι ο χάρτης της περιβαλλοντικής ρύπανσης του 20ού αιώνα τείνει να είναι πιο οξύς σε περιοχές όπου ζουν έγχρωμες κοινότητες χαμηλού εισοδήματος ή μειονότητες.

Αν και τα στελέχη της Microsoft και της Volt Energy αρνήθηκαν να παράσχουν λεπτομέρειες σχετικά με τα έργα που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της εταιρικής τους σχέσης, η μεταφορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κοινότητες που δεν έχουν επαρκή πρόσβαση σε μέσα, φθηνή ενέργεια και σχετικές υπηρεσίες σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς περιβαλλοντικές επενδύσεις οι οποίες εστιάζουν στην καταπολέμηση των φυλετικών ανισοτήτων.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό να γίνουν επενδύσεις σε καθαρή ενεργειακή υποδομή και επενδύσεις οικονομικής ανάπτυξης σε υποβαθμισμένες και αγροτικές κοινότητες που έχουν επηρεαστεί δυσανάλογα από περιβαλλοντικές αδικίες και υστερούν στα οφέλη για την υγεία και τα οικονομικά πλεονεκτήματακαθαρής ενέργειας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Volt Energy, Gilbert Campbell κατά την ανακοίνωση της συμφωνίας.

Περίπου 63.000 Αμερικανοί πεθαίνουν κάθε χρόνο λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Στις ΗΠΑ, το 2050, το «συνολικό κοινωνικό κόστος λόγω θνησιμότητας από ατμοσφαιρική ρύπανση, νοσηρότητα, απώλεια παραγωγικότητας και υποβάθμιση της ορατότητας» θα ανέρχεται σε 600 δις. δολάρια.

Οι εταιρείες του S&P 500 αξιολογούνται για τον περιβαλλοντικό ρατσισμό

Η διασταύρωση του περιβάλλοντος και της φυλετικής δικαιοσύνης απασχολούν επενδυτές αλλά και ερευνητές του ESG και στο πλαίσιο αυτό πολύ πρόσφατα άρχισαν να αναπτύσσονται μετρήσεις. Την Τετάρτη, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός As You Sow έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα αποτελέσματα αξιολόγησης για τον περιβαλλοντικό ρατσισμό για εταιρείες S&P 500 (η Microsoft ήταν Νο 1). Το As You Sow θεωρεί ότι η μέτρηση είναι σημαντική για την ευθύνη των εταιρειών ακόμη και αν σημειώνουν πρόοδο - και υποστηρίζουν - προσπάθειες διαφορετικότητας. Η κάρτα βαθμολογίας φυλετικής δικαιοσύνης περιλαμβάνει δείκτες που επικεντρώνονται ειδικά στον περιβαλλοντικό ρατσισμό μέσω παρακολούθησης εταιρικών περιβαλλοντικών παραβιάσεων, προστίμων και κυρώσεων από το 2015.