Ηλεκτροκίνηση: «Φωτιά» έχουν πάρει τα τμήματα R&D κατασκευαστών και αυτοκινητοβιομηχανιών

Σε έναν αγώνα δρόμου για την ανάπτυξη νέων μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων έχουν επιδοθεί οι αυτοκινητοβιομηχανίες και οι κατασκευαστές μπαταριών με στόχο να ενισχύσουν τις δομές αμαξώματος και να ανεβάσουν τις ταχύτητες της ηλεκτροκίνησης.

Οι «δομικές μπαταρίες» αποτελούν μία νέα τεχνολογία η οποία αναφέρεται σε μπαταρίες που λειτουργούν τόσο ως πηγή όσο και ως μέρος της δομής και υπόσχεται μικρότερο βάρος και μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση με αποτέλεσμα ένα ηλεκτρικό όχημα να μπορεί να καλύπτει σχεδόν τη διπλάσια απόσταση σε σχέση με πριν.

Φυσικά, πρόκειται για μια τεχνολογία η οποία βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο. Οι πρώτες εφαρμογές τους αναμένεται να γίνουν σε smartphones, laptops και ηλεκτρικά ποδήλατα και κατόπιν θα επεκταθούν σε άλλα μέσα μεταφοράς όπως είναι τα ηλεκτρικά οχήματα και τα αεροπλάνα.

Όσον αφορά στην ηλεκτροκίνηση, ένα Tesa Model Y, για παράδειγμα θα μπορεί να ξεπερνά κατά πολύ την αυτονομία των 525 χλμ, ενώ η Geely, η μητρική της Volvo, στα τέλη Ιουνίου αποκάλυψε ένα νέο σχεδιασμό δομικής μπαταρίας που αναπτύσσεται με τη σουηδική εταιρεία Northvolt. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο project το οποίο θα προσθέσει στη Volvo τουλάχιστον 600 μίλια αυτονομίας μεταξύ δύο φορτίσεων.

Η τεχνολογία των δομικών μπαταριών βρίσκεται στα σπάργανα και οι κατασκευαστές δεν έχουν καταλήξει σε μια τυπική προσέγγιση.

«Φωτιά» έχουν πάρει τα τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξης

Τα τμήματα R&D των αυτοκινητοβιομηχανιών, των κατασκευαστών αλλά και πολλών startups επενδύουν μεγάλα κεφάλαια για την ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων μπαταριών. Αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Tesla και η General Motors αλλά και κατασκευαστές μπαταριών όπως η China BYD και η CATL έχουν ήδη επενδύσει στην κατασκευή δομικών μπαταριών.

Η Our Next Energy (ONE), μια startup, η οποία έχει κλείσει μόλις ένα χρόνο ζωής και λειτουργεί με πλήρη μυστικότητα, εργάζεται πάνω σε μια διπλή μπαταρία όπου η μία δομή μπορεί να επαναφορτίσει την άλλη και ουσιαστικά να διπλασιάσει την αυτονομία του οχήματος.

Με πληροφορίες από το Reuters