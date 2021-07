Κεντρικές τράπεζες και funds επιταχύνουν τις επενδύσεις ESG

Η πανδημία του COVID-19 επιταχύνει τη στροφή των κεντρικών τραπεζών, των διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων και των συνταξιοδοτικών ταμείων σε πιο πράσινες στρατηγικές.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της έρευνας Global Public Investor της δεξαμενής σκέψης Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) η οποία πραγματοποιήθηκε πρόσφατα σε δείγμα από 102 ιδρύματα που διαχειρίζονται συνολικά 7 τρισεκατομμύρια δολάρια. .

Τα ευρήματα της έρευνας, τα οποία επικαλείται το Reuters αναδεικνύουν την ταχύτητα με τα οποία τα κριτήρια ESG κατευθύνουν τις επενδυτικές αποφάσεις εν μέσω της πανδημίας. «Σίγουρα υπήρξε επιτάχυνση λόγω του COVID», δήλωσε η επικεφαλής οικονομολόγος της OMFIF, Δανάη Κυριακοπούλου.

«Στην αρχή (της πανδημίας), σκεφτήκαμε ότι όλο το βάρος θα δοθεί στη βραχυπρόθεσμη στρατηγική για να δοθεί ώθηση στις άμεσες ανακτήσεις. Αλλά στην πραγματικότητα έγινε αντιληπτό ότι τα χρηματοοικονομικά μας συστήματα είναι ευάλωτα σε πράγματα εκτός του χρηματοπιστωτικού κόσμου».

Για πρώτη φορά από τότε που η OMFIF άρχισε να ερευνά για τα κριτήρια ESG, η πλειοψηφία και στις τρεις κατηγορίες παγκόσμιων δημόσιων επενδυτών (GPIs) δήλωσε ότι πλέον τα εφαρμόζει με κάποιο τρόπο, ο οποίος ωστόσο, διαφέρει πολύ μεταξύ των τύπων ιδρυμάτων, με όλα τα συνταξιοδοτικά ταμεία να εφαρμόζουν κριτήρια ESG, σε σύγκριση με περίπου τα δύο τρίτα των κρατικών κεφαλαίων και λίγο περισσότερο από το ήμισυ των κεντρικών τραπεζών.

Μία ακόμη τάση είναι ότι πολλά funds αγοράζουν πλέον εταιρείες ή έργα που μεταβαίνουν σε πιο βιώσιμες πρακτικές σε σχέση με τις λιγότερο υπεύθυνες.

Ωστόσο, όπως φαίνεται, εξακολουθούν να υπάρχουν σαφή κενά. Η έρευνα διαπίστωσε ότι περίπου το 60% των GPI δεν χρησιμοποίησαν κριτήρια αξιολόγησης ESG και μόνο το 8% είχε τα δικά του κατά παραγγελία κριτήρια.

Το 60% του δείγματος αφορούσε στις Κεντρικές Τράπεζες οι οποίες ενώ (στην πλειοψηφία τους) δεν επενδύουν σε μετοχές ή έργα υποδομής, δείχνουν μια προτίμηση για τα πράσινα ομόλογα, τα οποία παραμένουν η πιο δημοφιλής επιλογή ESG.

Πηγή: Reuters