Μέχρι σήμερα, η ιδέα της κυκλικής οικονομίας παρέπεμπε κυρίως σε ορθή χρήση και επαναχρησιμοποίηση υλικών, στην ενσωμάτωση βιώσιμων πρακτικών σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και στην αλλαγή νοοτροπίας από την πλευρά των κοινωνιών. Οι επιχειρήσεις προσαρμόζονται σταδιακά στις νέες πρακτικές και ετοιμάζονται να υποδεχθούν νέα υποχρεωτικά ή άτυπα μέτρα για τη βιωσιμότητα.

Και ενώ γίνεται λόγος για παράταση του χρόνου ζωής των υλικών, δεν γίνεται καθόλου λόγος για παράταση του χρόνου ζωής των … ιδεών και των αξιών. Αυτή την ολιστική προσέγγιση υιοθετεί από την ίδρυσή της (εδώ και περίπου 10 χρόνια) η ελληνική εταιρεία Salty Bag, η οποία είναι γνωστή για τις μοναδικές χειροποίητες τσάντες που κατασκευάζει από ήδη χρησιμοποιημένα, ανακυκλωμένα και ανακυκλώσιμα υλικά όπως είναι πανιά ιστιοφόρων, καλύμματα σκαφών κλπ. Οι τσάντες αυτές δεν έχουν μόνο διαφορετικά ονόματα, αλλά καθεμιά φέρει τα δικά της σημάδια από το παρελθόν και στέλνει το δικό της μήνυμα για το μέλλον. Ο κ. Στρατής Ανδρεάδης, ένας από τους συνιδρυτές και επικεφαλής της εταιρείας Salty Bag, μιλά στο Insider.gr για τις μοναδικές τσάντες στον κόσμο που έχουν ελληνική ταυτότητα, κερκυραϊκό ταπεραμέντο και διηγούνται με το δικό τους «μυστικό» τρόπο γνωστές και άγνωστες ιστορίες της θάλασσας.

Ερώτηση: Η Salty Bag ήταν και φέτος χορηγός στην Spetses Classic Yacht Regatta όπου παρουσίασε την τσάντα Tritone, μια τσάντα που παραπέμπει στα θρυλικά σκάφη από πού κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά το 1950 από την Riva και χρησιμοποιούνταν από βασιλείς και διασημότητες. Πολλοί έχουμε δει φωτογραφίες του πρίγκιπα Ρενιέ και της πριγκίπισσας Γκρέις του Μονακό οι οποίοι διέσχιζαν τις θάλασσες με το Via Triton κατά την δεκαετία του 1950. Από ό,τι φαίνεται η τσάντα έκλεψε την παράσταση….

Η τσάντα συνδέει τις αξίες του παρελθόντος με τις αξίες του μέλλοντος. Η ιδέα άρεσε πολύ στο σύγχρονο κοινό, στον κόσμο που συμμετείχε στο event και εμείς είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καταφέραμε να συνεχίσουμε την ιστορία ενός μυθικού σκάφους και να την «ξαναγράψουμε» πάνω σε ένα αντικείμενο το οποίο είναι χρήσιμο στην καθημερινότητα αλλά ταυτόχρονα μιλάει και για κάτι αληθινό. Στόχος ήταν να δημιουργήσουμε ξεχωριστά κομμάτια και για το λόγο αυτό συνεργαστήκαμε με την Κερκυραία εικαστικό, Μαριάννα Μπότη, η οποία ενσωμάτωσε τις αρχές της αειφορίας στην τέχνη και «έντυσε» τις τσάντες με graffiti και stencil πανί, χρησιμοποίησε διαφορετικούς συνδυασμούς χρωμάτων που τραβούν την προσοχή ενώ η κάθε τσάντα έχει τον δικό της «χαρακτήρα» καθώς σε αυτές αναγράφονται διαφορετικά μηνύματα τα όπως π.χ “Walk and Cycle into the future”, “Think Systems not Problems” κλπ. Το αποτέλεσμα ήταν μια άμεση και ευχάριστη εικόνα που «μιλάει» για σημαντικές αλήθειες, οι οποίες αφορούν στην καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης.

Ερώτηση: «Το 2013 σε κονσούλτο στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Κέρκυρας εκάμαμε τη Salty Bag. Το λοιπόν η Salty Bag με τη δική της φατούρα, παναπεί του χεριού, ματαχρησιμοποιεί παγιά ιστία και σκεδιάζει σάκες και άλλα ογκέτα πάντοτε στην υπόψη τση κυκλικής οικονομίας». Αυτό είναι ένα απόσπασμα από το site της εταιρείας στην κερκυραϊκή διάλεκτο. Πώς προέκυψε η ιδέα για την ίδρυση της εταιρείας και τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο προωθούνται τα προϊόντα;

To 2013, σε ένα σεμινάριο ιστιοπλοΐας στην Κέρκυρα, σκεφθήκαμε με τους συνεταίρους μας ότι η ιστορία που βγαίνει από τη θάλασσα πρέπει με κάποιο τρόπο να καταγράφεται, να αποτυπώνεται και να μετουσιώνεται σε κάποιο υλικό αντικείμενο, το οποίο θα έχει ένα ιδιαίτερο νόημα και θα της εξασφαλίζει μια συνέχεια στον κόσμο. Με το ίδιο σκεπτικό το 2021 στα πλαίσια ανανέωσης της ιστοσελίδας μας αποφάσισα να φτιάξουμε το πρώτο e-shop στον κόσμο στην Κερκυραϊκή διάλεκτο προσδίδοντας μια πολιτιστική διάσταση στα μηνύματα που επικοινωνούμε. Η ιστοσελίδα μας αποτελεί ένα «σπίτι» στο οποίο μπαίνει ο κόσμος για να ενημερωθεί για την ιδιαίτερη ταυτότητα της κάθε τσάντας, την ιστορία της αλλά και να λάβει πληροφορίες για μέρη που αγαπά, για κρυμμένους θησαυρούς της Ελλάδας καθώς και να «εκπαιδευθεί» πάνω στις ιδιότητες των υλικών, να αποκτήσει μια πλήρη και ρεαλιστική εικόνα για αυτό που αγοράζει μέσα από μια ειλικρινή και υπεύθυνη ενημέρωση.

Ερώτηση: Το όραμά σας βασίζεται εξ’ ολοκλήρου στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης….

Η Salty Bag δημιουργήθηκε για να σχεδιάζει και να κατασκευάζει χειροποίητες τσάντες, υψηλής αντοχής, μέσω της επανάχρησης και αξιοποίησης υλικών, με γνώμονα τον χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο και τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Για να μπορέσουμε να αναδείξουμε αυτά τα χαρακτηριστικά σε κάθε μας σχέδιο, συνδυάζουμε την φιλοσοφία του upcycling, της αναβαθμιστικής ανακύκλωσης, με την συνεχή και προσεκτική αναζήτηση των ανθεκτικότερων και καταλληλότερων υλικών, στοχεύοντας στην καλύτερη αξιοποίηση και επανάχρηση τους.

Η Salty Bag επαναξιοποιεί παροπλισμένα πανιά ιστιοπλοϊκών σκαφών, ιστιοσανίδων, αλεξίπτωτων, και αετών, τα οποία έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους στην θάλασσα, προσφέροντας τους νέα ζωή και νέα αξία. Το πανί από τη φύση του είναι ένα υλικό μεγάλης αντοχής. Ακόμα και όταν φτάσει στο «τέλος» της ζωής του, στη θάλασσα, ένα πανί, ως υλικό, είναι σε θέση να διατηρεί την μεγάλη του ανθεκτικότητα, καθιστώντας το ιδανικό υλικό για upcycling και μεταποίηση σε ανθεκτικές και κομψές τσάντες.

Βασική επιδίωξή μας είναι να φτιάχνουμε γερές τσάντες που να μπορεί κάποιος να τις κρατάει όσο θέλει. Είναι μια ωραία δουλειά η οποία απαιτεί έως και 130% παραπάνω χρόνο σε σχέση με αυτόν που απαιτείται για να κατασκευαστεί μια συμβατική τσάντα, η διαδικασία είναι αρκετά κοπιώδης (από το πατρόν, το πλύσιμο, το σιδέρωμα μέχρι την εικαστική επεξεργασία) αλλά το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Αν περιεργαστεί κάποιος μια τσάντα της εταιρείας θα καταλάβει ότι το υλικό έχει υποστεί χρήση αλλά εξακολουθεί να είναι όμορφο και έχει παραχθεί με υπεύθυνο τρόπο.

Ερώτηση: Σε τι φάση θεωρείτε ότι βρίσκεται το sustainable fashion στην Ελλάδα;

Πιστεύω ότι αν παρομοιάζαμε το ελληνικό sustainable fashion με τη γέννηση ενός παιδιού, αυτή τη στιγμή, η υπάρξή του δεν θα φαινόταν ούτε στο τεστ εγκυμοσύνης. Σε τόσο πρώιμο στάδιο βρίσκεται ο κλάδος στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον αλλά τα επόμενα χρόνια θα υπάρξει αναγκαστικά. Ο κόσμος θα κινητοποιηθεί, θα υπάρχουν επιδοτήσεις. Κατά πάσα πιθανότητα ο κόσμος θα αρχίσει να λέει ότι θα χρησιμοποιεί ανακυκλωμένα υλικά αλλά αυτό δεν είναι sustainable fashion, απαιτείται μια πενταετία για να μπορεί κάποιος να παρουσιάζει συστηματικά κολεξιόν. Μέχρι τότε, θα υπάρχει μια γενική παραπλάνηση και θα παρατηρείται μια απόπειρα να βαφτίζεται «μεγάλη αλλαγή» κάθε ελάχιστη προσπάθεια.

Εμείς, από το 2013, εφαρμόζουμε τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και προσφέρουμε εφ’ όρου ζωής επιδιορθώσεις άνευ κόστους, ενθαρρύνουμε και επιδοτούμε την επαναχρησιμοποίηση, η οποία έχει πολύ χαμηλό αποτύπωμα. Για παράδειγμα, το να πάρεις ένα πανί, να το κόψεις με το χέρι, να το πλύνεις, να το ράψεις έχει χαμηλό αποτύπωμα. Από την άλλη, το να πάρεις νήμα από ένα εργοστάσιο στην Κίνα και αυτό να μεταφερθεί στην Ευρώπη για να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή ενός νέου αντικειμένου, έχει τεράστιο αποτύπωμα.

Μια γενική συμβουλή: όπου διαβάζεται eco-κάτι (πχ eco-conscious) να υποψιάζεστε για την βιωσιμότητα του προϊόντος διότι όποιος χρησιμοποιεί τέτοιους όρους μάλλον δεν έχει διαβάσει την σύγχρονη πρακτική γύρω από το sustainable fashion όπου τέτοιοι όροι έχουν εκλείψει από τον προηγούμενο αιώνα. Είναι σαν να πας να αγοράσεις μια σύγχρονη μηχανή από κάποιον που σου λέει πως πουλάει μοτοσακό.

Ερώτηση: Ποια είναι τα σχέδιά σας για το μέλλον;

Επιδίωξή μας είναι κάθε χρόνο να έχουμε όλο και πιο θετικό αποτύπωμα. Ως προς τα αναπτυξιακά μας πλάνα, στοχεύουμε σε ισχυρότερη παρουσία σε χώρες του εξωτερικού αλλά έχουμε στα «σκαριά» και συνεργασίες με πολύ καλά ονόματα, με γνωστά brands του ελληνικού «επιχειρείν». Η φετινή παρουσία μας στην Spetses Classic Yacht Regatta ήταν πολύ επιτυχημένη και στο πλαίσιο αυτό δρομολογούμε και μεγαλύτερη συμμετοχή σε διεθνείς ρεγκάτες από του χρόνου.