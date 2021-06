Το ACROSS Digital Energy Ecosystem της MAS Α.Ε το κλειδί για την ψηφιακή μετάβαση στον τομέα της ενέργειας

Η βιώσιμη ενέργεια και η ενεργειακή ασφάλεια αποτελούν ολοένα και μεγαλύτερο θέμα συζήτησης για τον σύγχρονο κόσμο. Ως εκ τούτου, είναι καιρός να κάνουμε ένα άλμα προς την κατεύθυνση της βιώσιμης, ανανεώσιμης και φιλικής προς το περιβάλλον ενέργειας για να περιορίσουμε τη ρύπανση, τα αέρια του θερμοκηπίου και να ενισχύσουμε τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης. Η ηλιακή, η αιολική, η υδροηλεκτρική είναι σήμερα οι πιο κοινές καθαρές πηγές παραγωγής ενέργειας οι οποίες αν συνδυαστούν δημιουργούν ένα αποδοτικό υβριδικό σύστημα παραγωγής ενέργειας.

Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται συχνά σε απομονωμένες περιοχές και συνήθως περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Τα υβριδικά ενεργειακά συστήματα χρησιμοποιούνται ως εναλλακτική λύση σε σχέση με συμβατικά συστήματα, τα οποία συνήθως βασίζονται σε πηγές ορυκτών καυσίμων. Τα υβριδικά ενεργειακά συστήματα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως μέρος εφαρμογής κατανεμημένης παραγωγής σε συμβατικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία, τα συστήματα αυτά θα πρέπει να εφαρμόζουν και ψηφιακές λύσεις, όπως το ACROSS Digital Energy Ecosystem της MAS Α.Ε για τη διαχείριση, τη μέγιστη απόδοση, αλλά και για την εξασφάλιση επαρκών ενεργειακών αποθεμάτων, και παροχής σταθερής ονομαστικής συχνότητας και τάσης.

Το ACROSS Digital Energy Ecosystem της MAS Α.Ε

Εικόνα

Το ACROSS είναι ένα ενοποιημένο ψηφιακό οικοσύστημα ενέργειας το οποίο προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ελέγχου και διαχείρισης σε ολόκληρη την αλυσίδα της αγοράς ενέργειας από την παραγωγή μέχρι τον καταναλωτή. Παρέχει σε πραγματικό χρόνο στοιχεία για την παραγόμενη ενέργεια, το ποσοστό αυτής που έχει καταναλωθεί ή αποθηκευτεί, την επεξεργασία και ανάλυση λειτουργικών δεδομένων, την ενεργή διαχείριση του φορτίου καθώς και λειτουργία για την αγορά ενεργείας με ποικίλες ενεργειακές πηγές. Τέλος, διαθέτει εξελιγμένα μοντέλα πρόγνωσης παραγωγής και κοστολόγησης.

Η EMS suite (Energy Management System) του ACROSS Ecosystem, είναι υπεύθυνη για την ταυτόχρονη διαχείριση των μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης και του κέντρου ελέγχου και διανομής. Με την εγκατάσταση του ACROSS εξασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία των μονάδων παραγωγής και η αποδοτικότερη διαχείριση της ενέργειας στο δίκτυο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Επιπρόσθετα, η MMS suite (Market Management System) του ACROSS Ecosystem, αναλαμβάνει την αυτόματη διαχείριση και βελτιστοποίηση των προσφορών ενέργειας προς τον διαχειριστή.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά κατέστησαν το ACROSS Ecosystem της MAS A.E, την ασφαλέστερη και αποδοτικότερη επιλογή για το υβριδικό έργο του Ναέρα της ΔΕΗ Ανανεώσιμες A.E στην Ικαρία, το οποίο περιλαμβάνει ένα αιολικό πάρκο, δυο υδροηλεκτρικούς σταθμούς, τρεις ταμιευτήρες νερού, ένα αντλιοστάσιο με δώδεκα αντλίες, καθώς επίσης και το κέντρο ελέγχου ενέργειας και διανομής.

O Ναέρας, υπολογίζεται ότι θα παράγει 9,8 γιγαβατώρες καθαρής ενέργειας ανά έτος, και θα προσφέρει άμεσα και έμμεσα σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη στο νησί της Ικαρίας όπως, μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων C02, ενίσχυση της ενεργειακής επάρκειας του νησιού, κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του έτους και περιορισμό της εξάρτησής του από το πετρέλαιο. Τα υβριδικά ενεργειακά συστήματα είναι ακόμη μια αναδυόμενη τεχνολογία η οποία αναμένεται ότι θα συνεχίσει να εξελίσσεται στο μέλλον, ώστε να έχει ευρύτερη εφαρμογή και χαμηλότερο κόστος.