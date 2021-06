Τα κριτήρια και οι πόροι για το νέο «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»

Σημαντικές διαφορές στα κριτήρια ένταξης και διάθεσης των πόρων σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα θα έχει το νέο «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», όπως επεσήμανε η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας την Τρίτη το απόγευμα στο 1ο Συνέδριο «GREEN DEAL GREECE 2021».

Στις βασικές αλλαγές που προωθεί το υπουργείο περιλαμβάνεται η κατάργηση της χρονικής προτεραιότητας για την ένταξη στο πρόγραμμα και αντ’ αυτής δημιουργείται ειδικό σύστημα για την αξιολόγηση και την κατάταξη με φθίνουσα σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων, δηλαδή μέσω συγκριτικής αξιολόγησης.

Τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνεται η αξιολόγηση θα είναι ενεργειακά, κατά κύριο λόγο, αλλά και κοινωνικά. Συγκεκριμένα, θα λαμβάνονται υπ' όψιν στοιχεία όπως η αυξημένη εξοικονόμηση ενέργειας, οι βαθμοημέρες, η αρχική (πριν την ένταξη στο Πρόγραμμα) ενεργειακή κλάση, η παλαιότητα κατασκευής, το εισόδημα, το εάν οι αιτούντες είναι μακροχρόνια άνεργοι, ΑΜΕΑ, εξαρτώμενα μέλη, μονογονεϊκή οικογένεια κλπ.

Αναλύοντας περαιτέρω, η κ. Σδούκου σημείωσε ότι «θα λάβουμε σοβαρά υπ’ όψιν και τις βαθμοημέρες για την κατανομή των πόρων, οι οποίες θα αποτελούν και κριτήριο για τη βαθμολογία και επομένως την προτεραιοποίηση των αιτήσεων».

Παράλληλα, για πρώτη φορά στο Πρόγραμμα εντάσσεται και η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, η οποία θα είναι υποχρεωτική για την αίτηση στο Εξοικονομώ και θα επιδοτείται.

Κάθε κριτήριο θα έχει συγκεκριμένη βαρύτητα για τη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας ενώ ως κριτήριο για την ένταξη στο Πρόγραμμα παραμένει η υποχρέωση της ενεργειακής αναβάθμισης κατά 3 κλάσεις.

Η κατανομή των πόρων του νέου προγράμματος

Άλλη μία αλλαγή που προωθείται στο σχεδιασμό του νέου «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» αφορά στην κατανομή των πόρων, η οποία σχεδιάζεται να γίνει ανά νομό και όχι ανά περιφέρεια.

Παρά το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του νέου κύκλου δεν έχει «κλειδώσει», μια πρώτη ιδέα για τα κονδύλια μπορεί να δώσει ο στόχος του υπουργείου για τον αριθμό των υπαγωγών.

Στόχος του επόμενου κύκλου, όπως ανέφερε η κ. Σδούκου είναι να ενταχθούν 50.000 κατοικίες, να «πέσουν» στην αγορά, μαζί με την αναμενόμενη μόχλευση κοντά στο 1 δισ. ευρώ. «Επαναπροσδιορίζονται οι επιδοτήσεις και αναδιαρθρώνονται οι κόφτες, ούτως ώστε να είναι περισσότεροι οι πολίτες που μπορούν να ενταχθούν και να επωφεληθούν από αυτό», σημείωσε σχετικά η Γενική Γραμματέας.

Οι στρεβλώσεις και οι διορθωτικές κινήσεις

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η κ. Σδούκου παρουσίασε κάποια στατιστικά στοιχεία για την πορεία των τριών προγραμμάτων. Όπως σημείωσε και για τα τρία εφαρμόστηκε το μοντέλο FIFO (first in first out) και η απορρόφηση έγινε μέσα σε λίγα λεπτά. Πρόκειται για ένα μοντέλο το οποίο δέχθηκε κριτική από μέρος της αγοράς και των καταναλωτών και προς αυτή την κατεύθυνση το υπουργείο προωθεί το νέο σύστημα εισδοχής αιτήσεων.

Στο σχεδιασμό του νέου προγράμματος το ΥΠΕΝ λαμβάνει υπ’ όψιν και το γεγονός ότι στο β’ κύκλο του «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» παρατηρείται μικρή συμμετοχή από την πλευρά της πρώτης εισοδηματικής κατηγορίας (των οικονομικά ασθενέστερων). Συγκεκριμένα, το 61,8% των αιτούντων προέρχονται από τις δυο πρώτες εισοδηματικές κατηγορίες (τα πιο χαμηλά εισοδήματα) αλλά μόλις το 10,8% βρίσκεται στην πρώτη κατηγορία (οι οικονομικά ασθενέστεροι πολίτες).

Ως προς το ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων (έχουν εκφραστεί επανειλημμένως αιτήματα από την πλευρά της αγοράς για αύξηση των πόρων για αυτά τα προγράμματα), η κ. Σδούκου σημείωσε ότι «στο Εξοικονομώ-Αυτονομώ σχολιάστηκε το "μποτιλιάρισμα" των αιτήσεων, κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο λόγω των υψηλών επιδοτήσεων … Όσος προϋπολογισμός και να διατεθεί δεν θα είναι ποτέ αρκετός για να καλύψει το τεράστιο ενδιαφέρον που υπάρχει».

Ανοίγει ο δρόμος για τις εκταμιεύσεις στο τρέχον πρόγραμμα

Αναφερόμενη στο τρέχον «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», η κ. Σδούκου ανακοίνωσε ότι την ερχόμενη Πέμπτη θα ανοίξει το πληροφοριακό σύστημα για να υποβληθούν τα Β’ ΠΕΑ (Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης), κάτι το οποίο θα δώσει το πράσινο φως για εκταμιεύσεις. Η Γενική Γραμματέας υπογράμμισε ότι έχουν γίνει ενέργειες προκειμένου να μειωθεί η γραφειοκρατία στη διαδικασία σημειώνοντας ότι: «έχουμε διευκολύνει και απλοποιήσει κάπως τη διαδικασία ειδικά όσον αφορά στο σύστημα ελέγχου πληρότητας των δικαιολογητικών (με ένα check list που έχει φτιάξει η Αναπτυξιακή Τράπεζα σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ)».