Απαραίτητη η πλήρης ψηφιοποίηση και απλοποίηση των συναλλαγών στα ακίνητα

Το τοπίο που έχει διαμορφωθεί στις ψηφιακές συναλλαγές των ακινήτων και τα βήματα που πρέπει ακόμα να γίνουν σκιαγράφησαν η Όλγα Ευτυχίδου, Head of Legal, Sioufas and Associates Law Firm και ο Γιώργος Ρέκας, Supervising Senior Attorney από τη Sioufas and Associates Law Firm.

Συζητώντας στο πλαίσιο της 25ης Prodexpo, του μακροβιότερου συνεδρίου στον τομέα του real estate στην Ελλάδα, που πραγματοποιείται 21 και 22 Οκτωβρίου 2024 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, οι δύο δικηγόροι περιέγραψαν την κατάσταση όπως τη βιώνουν από τη δική τους σκοπιά. «Βρισκόμαστε σε μία εποχή μετάβασης από το χθες στο σήμερα κι έχουμε προσαρμοστεί πηγαίνοντας προς το αύριο, με στόχο τη μεγαλύτερη ασφάλεια των συναλλαγών. Οι επόμενοι στόχοι δεν μπορεί να είναι άλλοι από την πλήρη ψηφιοποίηση και απλοποίηση των συναλλαγών» τόνισε ο κ. Ρέκας, με την κυρία Ευτυχίδου να σημειώνει πως υπάρχει μια ρεαλιστική αισιοδοξία για το μέλλον.

Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή στην τελευταία 10ετία ο κ. Ρέκας ανέφερε ότι τα πρώτα χρόνια της κρίσης επηρεάστηκαν όλες οι συναλλαγές και οι μεταβιβάσεις ουσιαστικά μηδενίστηκαν. Υπογράμμισε ότι δημιούργησαν πολλά προβλήματα οι συνεχόμενοι νόμοι τακτοποιήσεων αυθαιρέτων και το Κτηματολόγιο που δεν τελειώνει με τίποτα, ενώ η επιβολή του ΕΝΦΙΑ αποτέλεσε την τελική σφαλιάρα, την τελευταία πενταετία όμως έχει αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη.

Εξήγησε μάλιστα ότι η ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου και το Κτηματολόγιο μετατρέπονται πλέον από προβλήματα σε λύση. Σύμφωνα με τον κ. Ρέκα, πλέον θα ξεκαθαρίσει το θολό τοπίο τη τακτοποίησης των ακινήτων, τη στιγμή που η 30ετης περιπέτεια του Κτηματολογίου φαίνεται ότι βρίσκεται στο τέλος της. Αναφερόμενος στον ψηφιακό φάκελο μεταβίβασης ακινήτου, που ισχύει από τις αρχές του 2024, τόνισε ότι θεωρητικά αποτελεί μια τέλεια λύση, ωστόσο η λειτουργία του δεν ήταν όπως την περίμενε η αγορά, αφού μεγάλο μέρος ελέγχου των δικαιολογητικών εξακολουθεί να γίνεται από τον συμβολαιογράφο. Χαρακτήρισε ως ευχάριστη έκπληξη την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στο Κτηματολόγιο, υποστηρίζοντας πως ο πρόσφατα ψηφισθείς νόμος για το Κτηματολόγιο εισήγαγε αρκετές ακόμα διατάξεις για την επίλυση μιας σειράς ζητημάτων.

Σταχυολογώντας τα βασικότερα προβλήματα της αγοράς ο κ. Ρέκας στάθηκε στη λήξη της προθεσμίας (30 Νοεμβρίου) δήλωσης δικαιωμάτων στο Κτηματολόγιο, στον ΝΟΚ, και τη λήξη της αναστολής του ΦΠΑ στο τέλος του έτους. Προσέθεσε πως πρέπει να σταματήσει η εκτενής ανούσια ιστορικότητα των ακινήτων και η ταυτοποίησή τους να γίνεται μέσω του Κτηματολογίου.