Πώς η BrookLane «ρίχνει» 1 δισ. ευρώ στο ελληνικό real estate

Επενδύσεις που συνολικά ανέρχονται στα επίπεδα του 1 δισ. ευρώ έχει δρομολογήσει ή σχεδιάζει το γνωστό fund, έχοντας βάλει στο στόχαστρο κατοικίες, ξενοδοχεία, γραφεία, ουρανοξύστες και μικτής χρήσης αναπτύξεις, είτε στην έκταση του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό (Lamda Development) είτε σε άλλες περιοχές.

Business και projects που συνολικά ανέρχονται στα επίπεδα του 1 δισ. ευρώ έχει δρομολογήσει ή σχεδιάζει το γνωστό fund της Brook Lane Capital, έχοντας βάλει στο στόχαστρο επενδύσεις σε κατοικίες, ξενοδοχεία, γραφεία, ουρανοξύστες και μικτής χρήσης αναπτύξεις, είτε στην έκταση του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό (Lamda Development) είτε και σε άλλες περιοχές. Μάλιστα, η Brook Lane που ιδρύθηκε προ πολλών ετών από τον Aziz Francis, διαχειριστή κεφαλαίων με εμπειρία, μεταξύ άλλων, και στη Morgan Stanley έχει ήδη «ρίξει δίχτυα» στην ελληνική αγορά real estate, αποκτώντας, μεταξύ άλλων, και χαρτοφυλάκια ακινήτων που βγήκαν προς πώληση από τις τράπεζες (π.χ. Alpha, Eurobank), κάνοντας μάλιστα focus και σε ένα ακόμα (Πειραιώς).

Όπως παλιότερα έχει αναφέρει ο κ. Francis, η ελληνική αγορά προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες έπειτα από ένα κώμα 10 χρόνων, με το fund να σκανάρει το εγχώριο real estate και να «ανοίγει λογαριασμό» στην Ελλάδα εδώ και σχεδόν μια 7ετία. Προ ημερών, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την παρουσίαση της συμφωνίας εκμίσθωσης στην εταιρεία συμβουλευτικών – ελεγκτικών υπηρεσιών ΕΥ μέρους του νέου κτιριακού συγκροτήματος «Τhe Grid» στο πρώην ακίνητο της Kodak στο Μαρούσι, που αναπτύσσει η επενδυτική εταιρεία από κοινού με τη Noval Property ΑΕΕΑΠ, ο ιδρυτής της Brook Lane αναφέρθηκε στο επενδυτικό πλάνο του 1 δισ. ευρώ.

Οι επενδύσεις στο Ελληνικό

Προφανώς, η ανάπτυξη του Mixed Use Towers στο Ελληνικό θεωρείται η πλέον μεγάλη και εμβληματική. Ως γνωστόν, πρόσφατα ολοκληρώθηκαν οι υπογραφές των νομικών εγγράφων της συναλλαγής της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. και του ομίλου BROOK LANE CAPITAL για την ανάπτυξη υπερσύγχρονου πύργου μικτής χρήσης εντός του Επιχειρηματικού Κέντρου (Commercial Hub) στην περιοχή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης. Η εταιρεία ειδικού σκοπού ELLINIKON PARK TOWER S.A., η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του Mixed Use Tower με εκτιμώμενο ύψος συνολικής επένδυσης σχεδόν 500 εκατ.. ευρώ, συστάθηκε την 13.03.2024 και ελέγχεται κατά 70% από εταιρεία του ομίλου ΒROOK LANE CAPITAL και 30% από την ELLINIKON HOSPITALITY INVESTMENTS S.M.S.A (100% θυγατρική της εταιρείας). Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, η ανάπτυξη του Mixed Use Tower, ύψους περίπου 150μ. και περίπου 40 ορόφων, θα περιλαμβάνει τις εξής χρήσεις: ξενοδοχείο 5 αστέρων με πολυτελείς εγκαταστάσεις αναψυχής και ευεξίας, αίθουσες συνεδριάσεων καθώς και δωμάτια τύπου condos, αλλά και επώνυμα πολυτελή διαμερίσματα (branded residences) με απρόσκοπτη θέα προς το Μητροπολιτικό Πάρκο και τη θάλασσα. Η διαχείριση του ξενοδοχείου και των branded residences θα ανατεθεί σε διεθνούς φήμης εταιρεία διαχείρισης. Ο ορίζοντας ολοκλήρωσης της κατασκευής της εν λόγω ανάπτυξης είναι εντός του 2028.

Πάντως, η Brook Lane φέρεται να σχεδιάζει επενδύσεις και για άλλα έργα εντός του Ελληνικού, τα οποία θα αφορούν κυρίως σε οικιστικές αναπτύξεις και σε μικτής χρήσης. Επίσης, εκτιμάται ότι προσεχώς αναμένονται και νέες κινήσεις – επενδύσεις στον τουριστικό – ξενοδοχειακό τομέα.

Το μεγαλύτερο «πράσινο» γραφειακό campus του Αμαρουσίου

Η από κοινού επένδυση της με τη Noval Property ΑΕΕΑΠ, θυγατρική του ομίλου Viohalco στο real estate, είναι επίσης ένα σημαντικό project, «πράσινο» και εμβληματικό για την περιοχή του Αμαρουσίου. Είναι ύψους 120 εκατ. ευρώ (50%, το άλλο 50% της Noval) και θα αποτελεί και το μεγαλύτερο «πράσινο» γραφειακό campus στο επιχειρηματικό κέντρο του Αμαρουσίου. Όπως αναφέρθηκε, προ ημερών έγινε η παρουσίαση της δεσμευτικής συμφωνίας εκμίσθωσης στην EY Ελλάδος των γραφειακών χώρων των δύο από τα τέσσερα κτήρια του συγκροτήματος «The Grid». Οι εν λόγω χώροι αναμένεται να παραδοθούν στον μισθωτή εντός του 2025 για τις απαραίτητες εργασίες, ώστε η μετεγκατάσταση να ξεκινήσει μέσα στο 2026. Το «The Grid» βρίσκεται στο Μαρούσι, επί της συμβολής των οδών Χειμάρρας και Αμαρουσίου-Χαλανδρίου, σε μια περιοχή που έχει εδραιωθεί ως επιχειρηματικό κέντρο, και αναπτύσσεται σε έκταση 16.100 τ.μ., η οποία καταλαμβάνει ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο. Το έργο που βρίσκεται σε φάση κατασκευής, θα έχει συνολική επιφάνεια 61.500 τ.μ., εκ των οποίων τα 26.400 τ.μ. αντιστοιχούν σε χώρους ανωδομής και τα 35.100 τ.μ. σε υπόγειους χώρους.

Να σημειωθεί ότι κάποιοι στην αγορά δεν αποκλείουν και νέες κοινές επενδύσεις ανάμεσα στο fund και την ΑΕΕΑΠ, αν και μάλλον οι δύο πλευρές δεν δείχνουν πολύ βιαστικές και περιμένουν το κατάλληλο timing και τις κατάλληλες μπίζνες.

Τα τραπεζικά χαρτοφυλάκια

Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε, το fund είχε «προλάβει να χτυπήσει» και στα αποθέματα ακινήτων που έβγαλαν σε πλειστηριασμό οι τράπεζες, ενώ λέγεται ότι είναι κοντά σε ένα ακόμα «πακέτο». Ειδικότερα, από το 2019 περίπου κάνει focus σε χαρτοφυλάκια ακινήτων που βγαίνουν προς πώληση από τις τράπεζες, έχοντας ήδη εξαγοράσει χαρτοφυλάκιο της Alpha Bank έναντι περίπου 95 εκατ. ευρώ (ανάμεσα σε αυτά π.χ. και το κτήριο της Vodafone στο Χαλάνδρι αλλά και η έκθεση αυτοκινήτων της Porsche στη Μεταμόρφωση), ενώ έχει προχωρήσει σε συμφωνία με τη Eurobank για τα 370 ακίνητα αξίας 84 εκατ. ευρώ των χαρτοφυλακίων Opus και Resi. Επίσης, φέρεται να έχει «στα σκαριά» και συμφωνία με την Πειραιώς για τη διαχείριση μικρότερων ακινήτων της τράπεζας, αξίας περί τα 300 εκατ. ευρώ, δίχως απαραιτήτως η όποια τυχόν συνεργασία να αφορά και στη θυγατρική ΑΕΕΑΠ της τράπεζας, την Trastor.