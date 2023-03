Με νέα τιμή ο πλειστηριασμός του ακινήτου της Ριβιέρα στον Κηφισό

Με νέα μειωμένη τιμή κατά 20% θα χτυπήσει το σφυρί του πλειστηριασμού για το μοναδικό ακίνητο της Εταιρείας Ριβιέρα Ανώνυμη Κτηματική και Κατασκευαστική Εταιρεία στον Κηφισό στην Αθήνα.

Με νέα μειωμένη τιμή κατά 20% θα χτυπήσει το σφυρί του πλειστηριασμού για το μοναδικό ακίνητο της Εταιρείας Ριβιέρα Ανώνυμη Κτηματική και Κατασκευαστική Εταιρεία στον Κηφισό στην Αθήνα, δίπλα στο σταθμό μετρό Σεπόλια, σε μία περιοχή, η οποία ετοιμάζεται να αλλάξει με την Διπλή Ανάπλαση και τα άλλα μεγάλα projects, που ήδη έχουν δρομολογηθεί, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Πιο συγκεκριμένα, τον Απρίλιο (07/04/2023) εκπλειστηριάζεται οικόπεδο μεγάλης προβολής με τρείς προσόψεις στην θέση «Σεπόλια» της συνοικίας

Κολοκυνθούς, της περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του άνω Δήμου, επί της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας (πρώην

Λεωφόρου Κηφισού) αρ. 78 και των οδών Βίωνος και Μετοχίτη (μη διανοιγμένη).

Τοποθετείται ακριβώς δίπλα στις εγκαταστάσεις της Αττικό Μετρό Α.Ε., στο ύψος της οδού Λένορμαν, όπου τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονη εμπορική και επαγγελματική δραστηριότητα. Πρόκειται για ένα από τα λίγα οικόπεδα στην εν λόγω περιοχή, στο οποίο υπάρχει δυνατότητα να οικοδομηθεί ένα κτίριο

σύγχρονων προδιαγραφών.

Μάλιστα και μετά τις πρόσφατες υπογραφές των συμβάσεων για την Διπλή Ανάπλαση, μεγάλοι παίκτες της αγοράς ακινήτων αναζητούν και κλειδώνουν

real estate projects και αυτό διότι οι συνοικίες γύρω από τoν Ελαιώνα και στα δυτικά των Αθηνών αντιπροσωπεύουν μία από τις λιγοστές περιοχές του

κέντρου της Αθήνας με ισχυρές προοπτικές για υπεραξίες. Η Dimand δρομολογεί την ανάπλαση της έκτασης 50 στρεμμάτων του εργοστασίου της πρώην Softex με στόχο τη δημιουργία χώρων γραφείων, χωρίς να αποκλείεται και η δημιουργία κατοικιών ή επιπλωμένων διαμερισμάτων λόγω και της εγγύτητας με την Γεωπονική Σχολή και άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

Στα σύνορα της έκτασης της πρώην Softex βρίσκεται το οικόπεδο, όπου θα κατασκευαστεί ο νέος σταθμός ΚΤΕΛ στον Ελαιώνα. Θα περικλείεται από τον παράδρομο της Λ. Κηφισού, την Ιερά Οδό και τις οδούς Αγ. Άννης και Πιερίας και θα αποτελείται από τέσσερα κτήρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι το σχέδιο

για τα ΚΤΕΛ προβλέπει και την ανάπτυξη ξενοδοχείου με δυναμικότητα 90 κλινών και θέα στην Ακρόπολη.

Το οικόπεδο, που πρόκειται να εκπλειστηριαστεί, έχει εμβαδόν δύο χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα δύο και 28/00 (2.992,28) τετραγωνικά μέτρα και βρίσκεται

στην δεξιά πλευρά της Λεωφόρου Κηφισού με κατεύθυνση από Πειραιά προς Περιστέρι, αμέσως μετά την διασταύρωσή της με την οδό Λένορμαν. Η τιμή πρώτης προσφοράς για το συγκεκριμένο οικόπεδο είναι 2.633.206,40 € και ο πλειστηριασμός, που θα γίνει μέσω E-auction, θα πραγματοποιηθεί στις 07 Απριλίου 2023. Η εγγύηση για την συμμετοχή στον πλειστηριασμό (30% ή 789.961,92€) θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι την Τρίτη 04 Απριλίου 2023.

Το ακίνητο βγαίνει σε πλειστηριασμό με επισπεύδουσα την SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS Μ.Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. και υπεύθυνη για την προώθηση της διαδικασίας την εταιρεία ΔΑΝΟΣ, an alliance member of BNP Paribas Real Estate. Τον πλειστηριασμό διαχειρίζεται η συμβολαιογράφος Αθηνών κα Δημητρέλου ενώ

τα περαιτέρω στοιχεία έχουν αναρτηθεί στο e-auction: https://www.eauction.gr/Auction/Details/ba2g3a1ca441c5736bbh0gb1c020 bh_b