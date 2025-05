Ο Μασκ αποχώρησε -και επίσημα- από την κυβέρνηση των ΗΠΑ

«Καθώς η προγραμματισμένη περίοδος που εργάστηκα ως ειδικός κυβερνητικός υπάλληλος φθάνει στο τέλος της, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Ντόναλντ Τραμπ που μου έδωσε την ευκαιρία να μειώσω τις σπατάλες»

Παρελθόν από την κυβέρνηση Τραμπ αποτελεί και επισήμως πλέον ο Έλον Μασκ που επιβεβαίωσε την «προγραμματισμένη» αποχώρησή του αφού δρομολόγησε την λειτουργία της επιτροπής που επιφορτίστηκε με την περικοπή δημοσίων δαπανών, προσελκύοντας τα «πυρά» από πολιτικούς κι όχι μόνο, προς εκπλήρωση της υπόσχεσής του να ασχοληθεί αποκλειστικά με τις επιχειρήσεις του.

«Καθώς η προγραμματισμένη περίοδος κατά την οποία εργάστηκα ως ειδικός κυβερνητικός υπάλληλος φτάνει στο τέλος της, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Τραμπ που μου έδωσε την ευκαιρία να μειώσω τις ανώφελες δαπάνες», έγραψε χθες ενώ άσκησε κριτική στο φορολογικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε οριακά από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. «Η αποστολή ‘DOGE’ (σ.σ. η επιτροπή κυβερνητικής αποτελεσματικότητας) θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον για να γίνει τρόπος ζωής στην κυβέρνηση», πρόσθεσε.

As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.



The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government.

— Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2025