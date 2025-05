Η εντός έδρας βράβευση της Φον Ντερ Λάιεν και η νέα Pax Europena που σχεδιάζεται

Χρειάζεται πρόσθετη πολιτική στήριξη από έναν ευρωπαϊκό θεσμό η Πρόεδρος της Επιτροπής; Πρακτικά όχι. Είναι εκείνη που πράγματι εκπροσώπησε τον τελευταίο χρόνο τις ευρωπαϊκές αξίες ισχυρότερα από κάθε άλλον; Εδώ η απάντηση -με όποιο βαθμό υποκειμενικότητας στη σύγκριση με άλλες περιπτώσεις- είναι θετική, ναι το έπραξε.

Η Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν παράλαβε σε ειδική εκδήλωση στο Άαχεν της Γερμανίας, δίπλα στις Βρυξέλλες, το φετινό βραβείο Καρλομάγνου, το οποίο αφορά στην προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών. Κατ’ αρχάς μία προφανής παρατήρηση: Δεν είναι τουλάχιστον άβολο ένας θεσμός της ΕΕ να βραβεύει τον επικεφαλής ενός άλλου; Προφανώς και είναι. Χρειάζεται πρόσθετη πολιτική στήριξη από έναν ευρωπαϊκό θεσμό η Πρόεδρος της Επιτροπής; Πρακτικά όχι.

Είναι εκείνη που πράγματι εκπροσώπησε τον τελευταίο χρόνο τις ευρωπαϊκές αξίες ισχυρότερα από κάθε άλλον; Εδώ η απάντηση -με όποιο βαθμό υποκειμενικότητας στη σύγκριση με άλλες περιπτώσεις- είναι θετική, ναι το έπραξε. Μπορεί όμως να λειτουργήσει η βράβευση αυτή ως ακόμα ένα επιχείρημα για την ουσιαστική προσωπική πολιτική κυριαρχία της εντός της Ένωσης σήμερα; Η απάντηση είναι αρνητική.

Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, σε μεγάλο βαθμό δίκαια, έχει κληθεί να λάβει αποφάσεις που σε άλλες περιόδους θα απαιτούσαν εντονότερη ζύμωση εντός των θεσμών. Δεν παρενέβη πρακτικά τις εξουσίες της, καλώς με βάση το ευρωπαϊκό συμφέρον έτρεξε και τρέχει συχνά ταχύτερα του συνηθισμένου, ωστόσο αυτό το μοντέλο δεν μπορεί να είναι ούτε μόνιμο ούτε συστηματικό. Έστω κι αν τα διλλήματα που καλούμαστε να απαντήσουμε στο μέλλον είναι εξαιρετικά επείγοντα.

Έχοντας αναφέρει τα παραπάνω, είναι χρήσιμο να καταγράψουμε τι συμπεριέλαβε η Πρόεδρος της Επιτροπής στην ομιλία της κατά την παραλαβή του βραβείου της αναφορικά με τις προτεραιότητες της Ένωσης, τις οποίες μάλιστα θα κληθεί σε λιγότερο από δύο μήνες να προτείνει και τον τρόπο που θα χρηματοδοτηθούν. Τουλάχιστον ως προς το ευρωπαϊκό του κομμάτι γιατί προφανώς υφίσταται και το εθνικό σε κάθε κράτος μέλος.

Der Karlspreis ist die größte Ehre meines Lebens.



Er ehrt auch all jene, die sich mit mir für ein stärkeres, geeinteres & unabhängiges Europa einsetzen.



Ich nehme diesen Preis auch in ihrem Namen an.

Ab morgen geht unsere Arbeit für dieses Europa weiter. https://t.co/sKmvadG6i7

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 29, 2025