Ζελένσκι: Χρειαζόμαστε επί της ουσίας διπλωματία για ένα τέλος στον πόλεμο - Ελπίζω στις ΗΠΑ

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι το Κίεβο έπρεπε να εμπλακεί σε «επί της ουσίας» διπλωματία για ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο με τη Ρωσία, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να εκφράζει την ελπίδα ότι θα μπορέσει να βασιστεί στην υποστήριξη των ΗΠΑ για την εξασφάλιση της ειρήνης.

«Είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να κάνουμε τη διπλωματία μας πραγματικά ουσιαστική για να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο το συντομότερο δυνατό», έγραψε ο Ζελένσκι στο X.

«Δουλεύουμε μαζί με την Αμερική και τους Ευρωπαίους εταίρους μας και ελπίζουμε πολύ στην υποστήριξη των ΗΠΑ στην πορεία προς την ειρήνη. Απαιτείται ειρήνη το συντομότερο δυνατό», συμπλήρωσε.

We continue our work with partners. We have already had talks and other steps to come soon.



It is very important that we try to make our diplomacy really substantive to end this war the soonest possible.



We need real peace and Ukrainians want it most because the war ruins our…

