ΔΟΑΕ: Τέσσερα κτίρια στην ιρανική πυρηνική εγκατάσταση του Ισφαχάν επλήγησαν από την ισραηλινή επίθεση

Δεν εντοπίστηκε αύξηση ραδιενέργειας εκτός της εγκατάστασης.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA) ανακοίνωσε σήμερα ότι τέσσερα κρίσιμης σημασίας κτίρια στην ιρανική πυρηνική εγκατάσταση του Ισφαχάν υπέστησαν ζημιές κατά την ισραηλινή επίθεση της Παρασκευής, συμπεριλαμβανομένων μιας εγκατάστασης μετατροπής ουρανίου και ενός εργοστασίου κατασκευής πλακών καυσίμου.

IDF Spokesperson:



The IDF attacked the nuclear site in the Isfahan region



At this moment, Air Force fighter jets have completed an attack on the Iranian regime's nuclear site in the Isfahan area, under precise intelligence guidance from the Intelligence Branch. The site is… pic.twitter.com/WKPMotomyO

