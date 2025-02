Μανιάτης προς Ύπατη Εκπρόσωπο ΕΕ: «Μέχρι πότε θα ανέχεστε η Τουρκία να παραβιάζει το Δίκαιο της Θάλασσας;»

Για τις «τουρκικές προκλήσεις, που εμποδίζουν την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου», ενημέρωσε, με επιστολή του, την Ύπατη Έκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Κάγια Κάλας και τον επίτροπο Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν, ο επικεφαλής της ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης.

Το συγκεκριμένο έργο (Great Sea Interconnector - GSI), όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, «είχε σχεδιαστεί το 2011 και το 2013 με πρωτοβουλία του κ. Μανιάτη ως υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, είχε ενταχθεί στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος και, όταν ολοκληρωθεί πλήρως, θα είναι το μεγαλύτερο υποθαλάσσιο καλώδιο».

Στην επιστολή του, ο αντιπρόεδρος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογραμμίζει «τη σημασία του συγκεκριμένου έργου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης», καθώς και «για τη γεωπολιτική σημασία του σε μία ευαίσθητη περιοχή, όπως είναι η Ανατολική Μεσόγειος, ιδιαίτερα τώρα που βασικές υποδομές γίνονται θύματα υβριδικών επιθέσεων στην περιοχή της Βαλτικής».

Επιπλέον, υπενθυμίζει ότι «το έργο αυτό χρηματοδοτείται με 657,9 εκατομμύρια ευρώ από τα ευρωπαϊκά ταμεία, τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που έχει δοθεί σε ένα Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος».

Στην επιστολή του, επισημαίνει, επίσης, ότι, «παρά τα σημαντικά οφέλη του, το "GSI" δεν υλοποιείται σύμφωνα με το σχεδιασμό, λόγω μεταξύ άλλων και των ρητών στρατιωτικών απειλών της Τουρκίας, παρεμποδίζοντας τα έργα ακόμη και εντός της αναγνωρισμένης ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης».

Ο κ. Μανιάτης προειδοποιεί ότι «μια πιθανή συμφωνία μεταξύ της Τουρκίας και του νέου καθεστώτος της Συρίας για την οριοθέτηση Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών, που θα βασίζεται στο προηγούμενο του παράνομου μνημονίου Τουρκίας - Λιβύης, και η οποία θα παραβιάζει άμεσα τόσο το Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου και της UNCLOS (σ.σ: United Nations Convention on the Law of the Sea), όσο και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδας, θα μπορούσε να περιπλέξει ακόμη περισσότερο τη γεωπολιτική κατάσταση στην ήδη εύθραυστη Ανατολική Μεσόγειο».

Για το λόγο αυτό, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι στρατηγικός επενδυτής στο έργο, να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει για να προστατεύσει το GSI από απειλές που προέρχονται από τρίτες χώρες».

«Χρειαζόμαστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει, και μαζί με τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη, να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της και να διαφυλάξει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή», υπογραμμίζει στην επιστολή του προς της ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και τον επίτροπο Ενέργειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ