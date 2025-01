Ξεκίνησαν οι απελάσεις από τις ΗΠΑ - Δύο αεροσκάφη με μετανάστες έφτασαν στη Γουατεμάλα

Δύο αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη στα οποία επέβαιναν Γουατεμαλτέκοι απελαθέντες από τις ΗΠΑ προσγειώθηκαν σήμερα στη Γουατεμάλα.

Δύο αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη στα οποία επέβαιναν Γουατεμαλτέκοι απελαθέντες από τις ΗΠΑ προσγειώθηκαν σήμερα στη Γουατεμάλα, ανέφεραν οι τοπικές αρχές, χωρίς να διευκρινίσουν αν οι άνθρωποι αυτοί εντάσσονται στην «επιχείρηση απέλασης» που ξεκίνησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μετανάστευσης της Γουατεμάλας, το πρώτο αεροσκάφος προσγειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, μεταφέροντας 79 άτομα, 31 γυναίκες και 48 άνδρες. Το δεύτερο προσγειώθηκε το πρωί, αλλά ο αριθμός των επιβατών του δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι αυτή τη νύχτα δύο αεροσκάφη του υπουργείου Άμυνας πραγματοποίησαν πτήσεις επαναπατρισμού από τις ΗΠΑ στη Γουατεμάλα», ανέφερε μια πηγή του Πενταγώνου.

Η κυβέρνηση της Γουατεμάλας δεν έχει επιβεβαιώσει εάν στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται κάποιοι από τους 538 συλληφθέντες «παράνομους εγκληματίες μετανάστες» –όπως τους χαρακτήρισε ο Λευκός Οίκος– ή αν είναι κάποιοι από τους «εκατοντάδες» που ανακοίνωσε η Ουάσινγκτον ότι απελάθηκαν.

Οι επιβάτες των δύο αεροσκαφών οδηγήθηκαν σε ένα κέντρο φιλοξενίας που ανήκει στην Πολεμική Αεροπορία και δεν επιτράπηκε να έρθουν σε επαφή με δημοσιογράφους.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Κάρολαϊν Λέβιτ, η εκπρόσωπος Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε πως «ο πρόεδρος στέλνει ένα ισχυρό και ξεκάθαρο μήνυμα σε ολόκληρο τον κόσμο: Εάν εισέλθεις παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, θα έρθεις αντιμέτωπος με σοβαρές συνέπειες».

Deportation flights have begun.

President Trump is sending a strong and clear message to the entire world: if you illegally enter the United States of America, you will face severe consequences. pic.twitter.com/CTlG8MRcY1

— Karoline Leavitt (@PressSec) January 24, 2025