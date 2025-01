Τραμπ: Έφτασε στην Ουάσινγκτον για την ορκωμοσία – «Πυροτεχνήματα και ο σωσίας του Έλβις

Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στην Ουάσιγκτον σήμερα, Κυριακή τα ξημερώματα ενόψει της ορκωμοσίας του, αύριο, Δευτέρα (20/1) για τη δεύτερη προεδρική του θητεία

Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στην Ουάσιγκτον σήμερα, Κυριακή τα ξημερώματα ενόψει της ορκωμοσίας του, αύριο, Δευτέρα (20/1) για τη δεύτερη προεδρική του θητεία.

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ επιστρέφει ως θριαμβευτής στην Ουάσινγκτον τέσσερα χρόνια αφότου έφυγε από την αμερικάνικη πρωτεύουσα υπό το βάρος της εισβολής των υποστηρικτών του στο Καπιτώλιο.

Ο Τραμπ κατευθύνθηκε από το Γουέστ Παλμ της Φλόριντα μαζί με τη σύζυγό του Μελάνια Τραμπ και τον γιο τους Μπάρον, την κόρη του Ιβάνκα και τον σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ, με ένα αεροσκάφος C-32του αμερικανικού στρατού σε μια πτήση που ονομάστηκε Ειδική Αεροπορική Αποστολή 47 – μια αναφορά στο γεγονός ότι ο Τραμπ θα γίνει ο 47ος πρόεδρος τη Δευτέρα.

Προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο Ντάλες και κατευθύνθηκε σε ιδιωτική εκδήλωση, που περιελάμβανε και επίδειξη πυροτεχνημάτων, στο γκολφ κλαμπ του στη Βιρτζίνια, περίπου 30 χιλιόμετρα έξω από την Ουάσινγκτον.

Ο μιμητής του Έλβις Πρίσλεϊ Λίο Ντέιτς τραγούδησε στον πρόεδρο και την πρώτη κυρία πριν από μια δεξίωση για περίπου 500 καλεσμένους.

