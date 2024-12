Νότια Κορέα: Η Βουλή ψήφισε υπέρ της ανατροπής του στρατιωτικού νόμου - Συμπλοκές με στρατιώτες

Κατά του προεδρικού διατάγματος που κήρυξε τη Νότια Κορέα σε καθεστώς στρατιωτικού νόμου ψήφισε το Κοινοβούλιο της ασιατικής χώρας.

Κατά του προεδρικού διατάγματος που κήρυξε τη Νότια Κορέα σε καθεστώς στρατιωτικού νόμου ψήφισε το Κοινοβούλιο της ασιατικής χώρας.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, 190 από τους 300 βουλευτές της Εθνοσυνέλευσης ψήφισαν υπέρ της ανατροπής του έκτακτου στρατιωτικού νόμου, που κήρυξε νωρίτερα την Τρίτη ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος Yoon Suk Yeol. Σύμφωνα με το σύνταγμα της χώρας, ο πρόεδρος υποχρεούται να συμμορφωθεί με την ψηφοφορία της Εθνοσυνέλευσης, η οποία παραμένει αποκλεισμένοι από στρατιώτες και αστυνομικούς.

Ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Γου Γουόν-σικ χαρακτήρισε «άκυρη» την κήρυξη στρατιωτικού νόμου. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Λι Τζάε-μίουνγκ χαρακτήρισε «παράνομο» τον στρατιωτικό νόμο και κάλεσε τους πολίτες να διαδηλώσουν έξω από το κοινοβούλιο. «Η παράνομη επιβολή στρατιωτικού νόμου από τον πρόεδρο Γιουν Σουκ Γέολ είναι άκυρη», είπε ο Λι, ο οποίος ηττήθηκε οριακά από τον Γιουν στις εκλογές του 2022. «Ελάτε τώρα στην Εθνοσυνέλευση. Κι εγώ πηγαίνω εκεί», ανέφερε νωρίτερα, μέσω του διαδικτύου.

Watch live: Protests break out in South Korea as martial law declared https://t.co/bi2inUi41f

— The Independent (@Independent) December 3, 2024