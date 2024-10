Μητσοτάκης για Ισπανία: Η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα αυτή τη δύσκολη στιγμή

Στις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την νοτιοανατολική Ισπανία, αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον 51 νεκρούς, αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Our hearts go out to the people of Spain as they endure the devastation caused by these catastrophic floods. I extend my deepest condolences to the families of the victims. Greece stands in solidarity with you during this difficult time.

