Ισπανία: Τουλάχιστον 51 νεκροί από τις φονικές πλημμύρες - Εικόνες καταστροφής

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που πλήττουν τη νοτιοανατολική Ισπανία - Εικόνες βιβλικής καταστροφής.

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που πλήττουν τη νοτιοανατολική Ισπανία, σύμφωνα με τις ισπανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Μεταξύ των νεκρών είναι και παιδιά. Ο ηγέτης της περιφέρειας Βαλένθια δήλωσε ότι βρέθηκε ένας απροσδιόριστος αριθμός πτωμάτων, αλλά δεν έδωσε αριθμό «από σεβασμό προς τις οικογένειες». Πληροφορίες κάνουν λόγο και για τουλάχιστον τρεις αγνοούμενους στη συγκεκριμένη πόλη.

«Βρέθηκαν νεκροί, όμως από σεβασμό στις οικογένειες, δεν θα δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες», είπε ο Κάρλος Μαθόν. Χθες βράδυ, οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον επτά αγνοούμενους: έξι στην πόλη Λετούρ, στην επαρχία Αλμπαθέτε, στην περιφέρεια Καστίλη-Λα Μάντσα, κι άλλον έναν —οδηγό φορτηγού— στην πόλη Αλκούδια, στην περιφέρεια Βαλένθια.

The scale of the flooding currently unfolding in Valencia, Spain is unfathomable. This is footage from Chiva, where a jaw-dropping 343 mm of rain was recorded in just 4 hours earlier today, between 4:30 PM and 8:30 PM.

