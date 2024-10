Φον ντερ Λάιεν για 7η Οκτωβρίου: Καμία δικαιολόγηση για τις τρομοκρατικές ενέργειες της Χαμάς

«Δεν μπορεί να υπάρξει καμία δικαιολόγηση για τις τρομοκρατικές ενέργειες της Χαμάς. Καταδικάζω για ακόμη μία φορά με τον πιο έντονο τρόπο, αυτές τις βάρβαρες επιθέσεις», αναφέρει.

«Στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο κόσμος συγκλονίστηκε από τις αποτρόπαιες εικόνες ανείπωτης βαρβαρότητας, από σκηνές που θα παραμείνουν χαραγμένες για πάντα στο μυαλό μας», αναφέρει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, σε γραπτή δήλωση για την πρώτη επέτειο από το χτύπημα της Χαμάς στο Ισραήλ.

«Οι τρομοκρατικές ενέργειες της Χαμάς είναι αδικαιολόγητες. Καταδικάζω εκ νέου, και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, αυτές τις βάρβαρες επιθέσεις.

Statement on the one-year anniversary of the 7 October 2023 acts of terror against Israel ↓

