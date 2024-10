Χαμενεΐ: Εντελώς νόμιμη η επίθεση στο Ισραήλ - Οι μουσουλμάνοι έχουν κοινό εχθρό

Ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Χαμενεΐ, με ένα τουφέκι παρά πόδα, δήλωσε σήμερα ότι η επίθεση με δεκάδες βαλλιστικούς πυραύλους που εξαπέλυσε η χώρα εναντίον του Ισραήλ ήταν «εντελώς νόμιμη»

Ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Χαμενεΐ, με ένα τουφέκι παρά πόδα, δήλωσε σήμερα ότι η επίθεση με δεκάδες βαλλιστικούς πυραύλους που εξαπέλυσε η χώρα εναντίον του Ισραήλ ήταν «εντελώς νόμιμη», στη διάρκεια ομιλίας του ενώπιον χιλιάδων ανθρώπων στην Τεχεράνη.

«Η επιχείρηση των ένοπλων δυνάμεών μας πριν μερικές ημέρες ήταν εντελώς νόμιμη», τόνισε σε κήρυγμά του σε μεγάλο τέμενος της Τεχεράνης μετά την προσευχή της Παρασκευής ο Χαμενεΐ, ενώ ανέφερε πως ήταν η «ελάχιστη τιμωρία για τα εγκλήματα του Ισραήλ». «Αυτό που έχει συσσωρευτεί από την πρόσφατη συμπεριφορά του Ισραήλ αυξάνει την οργή και ενισχύει τα κίνητρα αντίστασης», πρόσθεσε ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης του Ιράν.

Εξάλλου πρόσθεσε ότι το Ιράν «δεν θα καθυστερήσει ούτε θα βιαστεί να κάνει το καθήκον του» αντιμετωπίζοντας το Ισραήλ.

«Τα μουσουλμανικά έθνη έχουν κοινό εχθρό» είπε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν στο κήρυγμά του, ενώ πρόσθεσε πως η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς στο Ισραήλ, κατά τη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και 250 μεταφέρθηκαν στη Γάζα ως όμηροι, ήταν επίσης μια νόμιμη πράξη.

🚨 Millions of people from Iran and Iraq have gathered in Tehran for Friday prayers, led by Supreme Leader Ayatollah Khamenei, who will make an important announcement afterward. Many are also chanting "Death to Israel." pic.twitter.com/dy0mdWCDnZ

— BigBreakingWire (@BigBreakingWire) October 4, 2024