Σόου Τραμπ σε σούπερ μάρκετ: Έδωσε σε πελάτη 100 δολάρια για να «κατέβει ο λογαριασμός»

Αιφνιδιαστική επίσκεψη σε σούπερ μάρκετ στην Πενσυλβάνια πραγματοποίησε ο υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μάλιστα φαίνεται σε βίντεο να δίνει χρήματα σε μία γυναίκα που περίμενε να πληρώσει στο ταμείο.

Το περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα στο σούπερ μάρκετ Sprankle's Neighborhood Market στην πόλη Κιτάνινγκ και δημοσιεύτηκε από την αναπληρώτρια διευθύντρια επικοινωνιών του Τραμπ.

President @realDonaldTrump helps a mom of 3 pay for her groceries ❤️🇺🇸 pic.twitter.com/33ifPk2cXI

— Margo Martin (@margommartin) September 23, 2024