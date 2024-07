Τζέι Ντι Βανς: O «Χίτλερ της Αμερικής» και οι επαφές με την Silicon Valley

Η επιλογή μόνο τυχαία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, αφού πρόκειται για ένα άτομο με μακροχρόνιες οικονομικές διασυνδέσεις.

Μετά από μήνες εικασιών ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε τον μόλις 39χρονο γερουσιαστή Τζέι Ντι Βανς ως τον υποψήφιο αντιπρόεδρο που θα τον βοηθήσει να κερδίσει ξανά τις εκλογές των ΗΠΑ και να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

Η επιλογή μόνο τυχαία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, αφού πρόκειται για ένα άτομο με μακροχρόνιες οικονομικές διασυνδέσεις που σίγουρα θα παίξουν ρόλο στην υπόλοιπη εκστρατεία του 2024 και πιθανότατα και στη θητεία του Τραμπ ως νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, εάν δικαιωθούν οι δημοσκοπήσεις.

Αν εκλεγεί ο Τραμπ, ο Βανς -- ένας πρώην στρατιωτικός και επιτυχημένος συγγραφέας που προέρχεται από μια φτωχή οικογένεια των μεσοδυτικών πολιτειών των ΗΠΑ, τη λεγόμενη «ζώνη της σκουριάς», θα γίνει ο τρίτος νεότερος αντιπρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ και κατά πολλούς θα φέρει έναν αέρα ανανέωσης στον Λευκό Οίκο.

Το αξιοσημείωτο είναι πως στο παρελθόν ο Βανς είχε κατακρίνει με βαρείς χαρακτηρισμούς τον Τραμπ, κάτι που οι Δημοκρατικοί έσπευσαν να αναδείξουν μετά την επιλογή του για την αντιπροεδρία των ΗΠΑ.

Σε ιδιωτικό μήνυμα στο Facebook το 2016, ο Βανς διερωτήθηκε εάν ο Τραμπ θα μπορούσε να είναι ο «Χίτλερ της Αμερικής» σε συνομιλία με πρώην συγκάτοικό του. Έγραψε ο πως ο Τραμπ είναι είτε αυτό, είτε «κυνικός κόπανος όπως ο Νίξον».

Στην πορεία ωστόσο ο Βανς έκανε στροφή 180° μοιρών. Αφού έσβησε και απαρνήθηκε τις παλιές αναρτήσεις, ο συντηρητικός γερουσιαστής του Οχάιο έγινε ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του δισεκατομμυριούχου και της ιδεολογίας του MAGA “Make America Great Again”, τασσόμενος υπέρ της μάχης κατά της μετανάστευσης και υπέρ του οικονομικού προστατευτισμού. Απέδειξε την πίστη του στον μέντορά του υπερασπιζόμενος με νύχια και με δόντια τον ισχυρισμό του ότι του έκλεψαν τις εκλογές το 2020.

Το Σάββατο, λίγες ώρες μετά την απόπειρα κατά της ζωής του Τραμπ, ο Βανς κατηγόρησε τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ότι με τη ρητορική του για τους κινδύνους που κρύβει ο τραμπισμός «προκάλεσε άμεσα αυτή την απόπειρα δολοφονίας».

Είναι γνωστό πως ο Τραμπ ο οποίος καταφέρεται κατά των πολιτικών ελίτ στην Ουάσινγκτον, θα προτιμούσε σίγουρα έναν αντισυστημικό υποψήφιο, πολύ κοντινό στον γιο του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, με το προφίλ του Βανς να φαντάζει ως η τέλεια επιλογή.

Ωστόσο, πως ο Τραμπ, ένας άνθρωπος που δείχνει πως δεν ξεχνάει εχθρούς και δεν συγχωρεί εύκολα, επέλεξε τον Βανς;

Το μυστικό που λέγεται Silicon Valley

Η επιρροή που θα έχει η επιλογή του Βανς στην προσπάθεια να κερδίσει ο Τραμπ στο Οχάιο, αλλά και τις γειτονικές πολιτείες Μίσιγκαν και Πενσιλβάνια όπως και στο Ουισκόνσιν, τρεις πολιτείες- κλειδιά που υπέφεραν από την αποβιομηχανοποίηση και είναι ικανές η κάθε μία από μόνη της να αλλάξει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών, είναι πολύ μεγάλη. Επίσης, οι Ρεπουμπλικάνοι επιδιώκουν να κερδίσουν την έδρα του γερουσιαστή στο Οχάιο, προκειμένου να ανακτήσουν και τον έλεγχο της Γερουσίας.

Ωστόσο, ίσως βασικότερο και από την νίκη στις πολιτείες, είναι πως αν ο Τραμπ κερδίσει τον Νοέμβριο, ο Βανς θα γίνει αμέσως ο βασικός αγωγός σε μεγάλες περιοχές του επιχειρηματικού κόσμου - από ισχυρές γωνιές της Silicon Valley έως κατασκευαστές που υπερασπίστηκε τόσο ως διαχειριστής κεφαλαίων όσο και ως γερουσιαστής.

«Αποφάσισα ότι το πρόσωπο που είναι το καταλληλότερο για να αναλάβει τη θέση του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ο γερουσιαστής Τζέι Ντι Βανς της Μεγάλης Πολιτείας του Οχάιο», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο Τζέι Ντι Βανς είχε μια πολύ επιτυχημένη επιχειρηματική καριέρα στην Τεχνολογία και τα Οικονομικά», πρόσθεσε ο πρώην πρόεδρος.

Ο Βανς έχει περάσει περισσότερο χρόνο από την καριέρα του στον επιχειρηματικό στίβο παρά στον πολιτικό. Οι επαφές τον βοήθησαν αρχικά να φέρει επενδυτικά δολάρια στην πατρίδα του, το Οχάιο. Στη συνέχεια βοήθησαν στη χρηματοδότηση της εκστρατείας του για τη Γερουσία και έχουν ήδη βοηθήσει τον Τραμπ να γεμίσει τα δικά του ταμεία της προεκλογικής του εκστρατείας.

Αυτό που ο Βανς έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει ξανά και ξανά είναι να κινείται μέσα από μια ποικιλία επιχειρηματικών κόσμων, διατηρώντας παράλληλα μια δημόσια ταυτότητα με τις ρίζες του στην παιδική του ηλικία, μεγαλώνοντας φτωχός στο Οχάιο ως ένας αυτοχαρακτηριζόμενος «κυνηγός στην καρδιά».

«Μερικές φορές βλέπω τα μέλη της ελίτ με μια σχεδόν πρωταρχική περιφρόνηση», έγραψε στα best seller απομνημονεύματά του, προσθέτοντας ότι αυτό που φαινόταν να τον απογοήτευε περισσότερο ήταν ότι αυτές οι ελίτ «μας χτυπούσαν στο δικό μας καταραμένο παιχνίδι».

Μετά την αποφοίτησή του από τη Νομική Σχολή του Γέιλ το 2013, ο Βανς πέρασε χρόνο ζώντας στο Σαν Φρανσίσκο, όπου εργάστηκε στη Mithril Capital. Αυτή η εταιρεία ιδρύθηκε από τον Πίτερ Τιλ, τον πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο της PayPal, ο οποίος υπήρξε εδώ και καιρό σημαντικός χορηγός στους Ρεπουμπλικάνους, και τον Ajay Royan.

Στην αρχή της καριέρας του εργάστηκε για την εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων Revolution LLC του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου της AOL, Στιβ Κέις. «Ο Τζέι Ντι Βανς έχει γίνει ηγετική φωνή για τους ανθρώπους σε όλη τη χώρα που αισθάνονται ότι μένουν πίσω, επομένως είναι το τέλειο άτομο για να μας βοηθήσει να επεκτείνουμε το Rise Of The Rest», δήλωσε ο Κέις το 2017.

Ήταν επίσης κατά τη διάρκεια αυτής της εποχής που ο Βανς, το 2016, δημοσίευσε ένα απομνημόνευμα με τίτλο "Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis", το οποίο έγινε μπεστ σέλερ των New York Times και τον εκτόξευσε σε εθνικό επίπεδο.

Ο Βανς περιέγραψε τον εαυτό του στο βιβλίο ως έναν απλό τύπο που ψωνίζει σε μια περιοχή Walmart της Ουάσιγκτον, DC και έχει «μια ωραία δουλειά, έναν ευτυχισμένο γάμο, ένα άνετο σπίτι και δύο ζωηρά σκυλιά». Το βιβλίο περιέγραφε επίσης την επιστροφή του Βανς για να ζήσει στην πατρίδα του, το Οχάιο, όπου συνέχισε να εργάζεται σε επιχειρηματικά κεφάλαια και εγκαταστάθηκε στην περιοχή του Σινσινάτι.

Ξεκίνησε το δικό του fund το 2020, σύμφωνα με πληροφορίες με την υποστήριξη προσωπικοτήτων όπως ο Tιλ, ο Μαρκ Αντερσιν (συνιδρυτής του Netscape), ο Ερις Σμιντ (πρώην CEΟ της Google) και Σκοτ Ντόρσει (Dorsey Productions).

Αυτή η εταιρεία με έδρα το Σινσινάτι - Narya Capital - ιδρύθηκε για να βοηθήσει στην ανακατεύθυνση μεγάλων δολαρίων από την Ανατολική Ακτή σε επενδυτικές ευκαιρίες σε πολιτείες όπως το Οχάιο.

Στη συνέχεια, μπήκε στην πολιτική και έθεσε υποψηφιότητα για τη Γερουσία το 2022, όπου οι τεχνολογικές του επαφές συνέχισαν να είναι χρήσιμες.

Ο Thiel συνεισέφερε 5 εκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίξει την υποψηφιότητα του Βανς για τη Γερουσία το 2022 μέσω μιας δωρεάς σε μια ομάδα ευθυγραμμισμένη με τον Βανς που ονομάζεται Protect Ohio Values, σύμφωνα με τα αρχεία των Ομοσπονδιακών Εκλογών.

Ο Βανς κέρδισε αυτόν τον αγώνα και εισήλθε στη Γερουσία το 2023, όπου συνεχίζει να υπηρετεί σήμερα.

Ο Thiel έχει μείνει εκτός εκλογών του 2024 μέχρι στιγμής, αλλά ο Βανς είναι επίσης στενός φίλος με τον δισεκατομμυριούχο επενδυτή Ντείβιντ Σακς, ο οποίος έχει γίνει βασικός υποστηρικτής του Trump.

Ο Βανς και ο Σακς βοήθησαν στην ενορχήστρωση ενός πρόσφατου έρανου στη Σίλικον Βάλεϊ για τον Τραμπ. Η εκδήλωση ήταν στο σπίτι του Σακς και σηματοδότησε την πρώτη επίσκεψη του Τραμπ στο Σαν Φρανσίσκο εδώ και χρόνια.

Η εκδήλωση λέγεται πως συγκέντρωσε 12 εκατομμύρια δολάρια για την εκστρατεία του Τραμπ.

«Αυτοί είναι μερικοί από τους κορυφαίους καινοτόμους στην τεχνητή νοημοσύνη που βρίσκονται σε αυτό το δωμάτιο», είπε ο Βανς κατά τη διάρκεια μιας επόμενης εμφάνισης στο Fox News μετά τον έρανο.

Οι διασυνδέσεις του με τη Silicon Valley παρέμειναν ενεργές και σίγουρα θα έκαναν τον Βανς κεντρική φωνή στην πολιτική της Big Tech και σε άλλα ζητήματα του επιχειρηματικού κόσμου σε μια πιθανή δεύτερη κυβέρνηση Τραμπ.

Φωτο @ AP