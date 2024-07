Ο Economist απαξιώνει τον Μπάιντεν - Βάζει στη θέση του ένα «πι» και τον καλεί να αποσυρθεί

Με ένα άκρως υποτιμητικό εξώφυλλο για τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν κυκλοφόρησε ο Economist, μέσω του οποίου τον επικρίνει για την ηλικία και την καταλληλότητά του για το αξίωμα.

Σ' αυτό απεικονίζεται ένα «πι» το οποίο χρησιμοποιούν για να μετακινηθούν οι ηλικιωμένοι, συνοδευόμενο από τη φράση «Δεν είναι αυτός τρόπος να διοικείς μια χώρα» (No way to run a country).

«Το προεδρικό debate ήταν απαίσιo για τον Τζο Μπάιντεν, αλλά η συγκάλυψη ήταν χειρότερη. Ήταν αγωνιώδες να παρακολουθώ έναν μπερδεμένο γέρο που παλεύει να θυμηθεί λέξεις και γεγονότα. Η αδυναμία του να καταφέρει ένα επιχείρημα εναντίον ενός αδύναμου αντιπάλου ήταν αποκαρδιωτική. Αλλά η επιχείρηση από την εκστρατεία του για να αρνηθεί αυτό που είδαν με τα μάτια τους δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί είναι πιο τοξική από κάθε άλλο, επειδή η ανεντιμότητα της προκαλεί περιφρόνηση» τονίζει το άρθρο.

«Το αποτέλεσμα ήταν να τεθεί ο Λευκός Οίκος στο χέρι του Ντόναλντ Τραμπ. Νέες δημοσκοπήσεις διαπίστωσαν ότι οι ψηφοφόροι στις πολιτείες που πρέπει να κερδίσει ο κ. Μπάιντεν έχουν κινηθεί εναντίον του. Το προβάδισμά του μπορεί να κινδυνεύει ακόμη και σε κάποτε ασφαλείς πολιτείες όπως η Βιρτζίνια, η Μινεσότα και το Νέο Μεξικό» αναφέρει ο Economist.

Σημειώνοντας, ακόμα, ότι πολλοί Δημοκρατικοί «έχουν αρχίσει να τον καλούν ανοιχτά να αποχωρήσει», το περιοδικό πρόσθεσε ότι ο Μπάιντεν και ο Τραμπ «προσφέρουν μια επιλογή μεταξύ του ανίκανου και του απερίγραπτου. Οι Αμερικανοί αξίζουν κάτι καλύτερο» επισημαίνει.