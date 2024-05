Βρετανικά ΜΜΕ: Πρόωρες εκλογές τον Ιούλιο θα προκηρύξει ο Σούνακ στη Βρετανία

Στις 19:00 θα κάνει ανακοίνωση στην Ντάουνιγκ Στριτ.

Ο ηγέτης των Τόρις και πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ θα προκηρύξει σήμερα πρόωρες εκλογές για τον Ιούλιο, ανέφεραν υψηλόβαθμες πηγές στον Guardian, και μετέδωσε και το BBC, μεταξύ άλλων βρετανικών ΜΜΕ, σε μια αιφνιδιαστική κίνηση της κυβέρνησης, που φέρνει νωρίτερα μια εκλογική αναμέτρηση που αναμενόταν αργότερα μέσα στο έτος.

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις οι Εργατικοί διατηρούν μεγάλο προβάδισμα, περίπου 20 μονάδων, και φέρονται έτοιμοι να αναλάβουν την εξουσία ύστερα από 14 χρόνια κυβέρνησης των Συντηρητικών.

Η πολιτική συντάκτρια του βρετανικού τηλεοπτικού δικτύου ITV, η Ανούσκα Άσθανα, δήλωσε επίσης ότι οι εκλογές θα γίνουν την 4η Ιουλίου.

Από νωρίς σήμερα το πρωί φήμες και δημοσιεύματα μιλούσαν για το ενδεχόμενο προκήρυξης πρόωρων εκλογών, αφού υπουργοί της κυβέρνησης ακύρωσαν εκδηλώσεις, ανέβαλαν ταξίδια τους στο εξωτερικό για να συμμετάσχουν σε μια κυβερνητική συνεδρίαση. Ούτε ο ίδιος ούτε η ομάδα του επιβεβαίωσαν ή διέψευσαν την είδηση.

