ΗΠΑ: Με συνοδεία ελικοπτέρων έφτασε στο δικαστήριο του Μανχάταν ο Τραμπ - Ξεκινά η ιστορική δίκη

Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο δικαστήριο του Μανχάταν για την ιστορική ποινική δίκη του, όπου αντιμετωπίζει κατηγορίες περί παραποίησης εγγράφων, με σκοπό την απόκρυψη των χρημάτων που κατέβαλε για να εξαγοράσει τη σιωπή της πρώην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς, πριν από τις εκλογές του 2016.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο δικαστήριο του Μανχάταν για την ιστορική ποινική δίκη του, όπου αντιμετωπίζει κατηγορίες περί παραποίησης εγγράφων, με σκοπό την απόκρυψη των χρημάτων που κατέβαλε για να εξαγοράσει τη σιωπή της πρώην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς, πριν από τις εκλογές του 2016.

Ο 77χρονος Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας γίνεται έτσι ο πρώτος πρώην πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ που θα δικαστεί από ποινικό δικαστήριο. Η ακροαματική διαδικασία ενδέχεται να διαρκέσει πολλές εβδομάδες και να περιπλέξει την προσπάθειά του να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο στις εκλογές του Νοεμβρίου.

Η δίκη θα ξεκινήσει με την επιλογή των 12 ενόρκων, που αναμένεται να διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα. Θα ακολουθήσουν οι καταθέσεις των μαρτύρων. Ο ίδιος ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να καταθέσει στη δίκη του.

Έξω από το δικαστήριο είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ανάμεσα σε έναν λαβύρινθο από μεταλλικούς φράχτες ασφαλείας. Ελικόπτερα πετούσαν από πάνω, σκιάζοντας την αυτοκινητοπομπή των μαύρων SUV με τα οποία ο Τραμπ και η συνοδεία του έφτασαν στο δικαστήριο, από το διαμέρισμά του στον Πύργο Τραμπ. Λιγοστοί διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία, στην απέναντι πλευρά του δρόμου, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Χαμένος» και «Καταδικάστε τον Τραμπ από τώρα».

"This is political persecution."

WATCH: Trump speaks in the hallway of the courthouse ahead of historic criminal trial pic.twitter.com/JviAw0QqT1

— MSNBC (@MSNBC) April 15, 2024