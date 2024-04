«Ναι» από το Ευρωκοινοβούλιο για το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο

Η Ευρώπη θα διαχειριστεί τη μετανάστευση με ομαλό τρόπο και με τους δικούς μας όρους, είπε ο Σχοινάς.

Δεκτό έγινε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

«Μετά από σχεδόν μια δεκαετία αδιεξόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της υιοθέτησης του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο - την πλήρη αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ για τη μετανάστευση. Η Ευρώπη θα διαχειριστεί τη μετανάστευση με ομαλό τρόπο και με τους δικούς μας όρους» ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς.

After nearly a decade of blockade, the @Europarl_EN has voted to adopt the Pact on #Migration and Asylum - the complete overhaul of EU migration laws.

It is done.

Europe will manage migration in an orderly way, and on our terms. pic.twitter.com/lAX1m0PpLf

— Margaritis Schinas (@MargSchinas) April 10, 2024