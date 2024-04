Στη Ρόδο ο Κ. Μητσοτάκης: «Συντονισμένος αγώνας για ισχυρή οικονομία και κοινωνία»

Επίσκεψη στο κέντρο της Ρόδου όπου τον ανέμεναν αρκετά στελέχη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποίησε σήμερα το απόγευμα (επιστρέφοντας από την Τήλο ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός μίλησε για τον συντονισμένο αγώνα που δίνει η κυβέρνηση, χτίζοντας «λιθαράκι προς λιθαράκι» όπως είπε χαρακτηριστικά, μια ισχυρή οικονομία και κοινωνία, χτίζοντας μία ισχυρή Ελλάδα.

«Να μην πάρουμε αψήφιστα τις Ευρωεκλογές» διεμήνυσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, που διαβεβαίωσε ότι «η κυβέρνηση δεν έχει κατεβάσει τα μολύβια» και εφαρμόζει το πρόγραμμα για το οποίο πήρε εντολή στις εκλογές του περασμένου Ιουνίου. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές με μεγάλη διαφορά και σημείωσε με νόημα ότι τώρα «δεν είναι ώρα για παράπονα, για άστοχες διαφοροποιήσεις και κριτική σε επί μέρους θέματα».

Ο πρωθυπουργός επιστρέφοντας από την Τήλο, όπου επισκέφθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Δημαρχείο του νησιού, το Κέντρο Κυκλικής Οικονομίας της Τήλου και το Μεγάλο Χωριό, επισήμανε αρκετές φορές στην ομιλία του, ότι στις ευρωεκλογές δεν θα πρέπει να ισχύσει η νοοτροπία της "χαλαρής" ψήφου και ότι η χώρα μας θα πρέπει να έχει ισχυρή και σοβαρή εκπροσώπηση στο ευρωκοινοβούλιο, έτσι ώστε ανάλογα να μπορεί να διεκδικήσει προς όφελος της κοινωνίας.

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε όλους τους Δωδεκανήσιους και τις Δωδεκανήσιες για το υψηλό το ποσοστό που έδωσαν στη Νέα Δημοκρατία στις περασμένες εκλογές λέγοντας χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για ψήφο τιμής σε ό,τι αφορά τον ίδιο και το κόμμα, ενώ σημείωσε ότι το ποσοστό αυτό φανερώνει εκτός των άλλων την ανταπόκριση των κατοίκων των νησιών μας στο έργο της κυβέρνησης.

Ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος, τον οποίο ο πρωθυπουργός εκθείασε στην ομιλία του για τις ικανότητες και το έργο του, χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό της χώρας ως τον αληθινό και πραγματικό μεταρρυθμιστή όλων των επιτυχιών που επιτεύχθηκαν τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας.

Αργότερα, στις 20:00 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στο φόρουμ «EU Tourism: Resilience in the Era of the Climate Crisis» σε ξενοδοχείο του νησιού.

Κατά τις εργασίες του Φόρουμ, θα οριστικοποιηθεί και θα υπογραφεί η Κοινή Διακήρυξη της Ρόδου για την Kλιματική Aλλαγή και τον Ευρωπαϊκό τουρισμό. Με τη Διακήρυξη, αφενός ο ιδιωτικός τομέας δεσμεύεται για τις δράσεις που θα αναλάβει ο ίδιος και αφετέρου ζητεί από τη νέα ηγεσία των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαμορφώσει τις κατάλληλες πολιτικές και τα αναγκαία χρηματοδοτικά εργαλεία για την απάντηση στις προκλήσεις της Κλιματικής Κρίσης.

«Η Τήλος να αποτελέσει το μοντέλο για αντίστοιχα συστήματα κυκλικής οικονομίας σε όλα τα νησιά μας»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το απόγευμα στο Κέντρο Κυκλικής Καινοτομίας της Τήλου, όπου γίνεται η διαχείριση των αποβλήτων στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος κυκλικής οικονομίας Just Go Zero Tilos.

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε από τον Θανάση Πολυχρονόπουλο, πρόεδρο του ομίλου Polygreen που δημιούργησε το Κέντρο, για τις πρότυπες πρακτικές διαλογής και ανακύκλωσης που εφαρμόζονται, χάρη στις οποίες το ακριτικό νησί έχει καταφέρει να μηδενίσει την ταφή απορριμμάτων κι έχει λάβει την πιστοποίηση Zero Waste Cities, προστατεύοντας το περιβάλλον και βελτιώνοντας τη ζωή τόσο των δημοτών όσο και των επισκεπτών.

«Έχετε δείξει τις τεράστιες δυνατότητες της κυκλικής οικονομίας» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο Κέντρο, που κατασκευάστηκε στη θέση του παλιού αποκατεστημένου ΧΥΤΑ, και επισήμανε πως «θέλουμε η Τήλος να αποτελέσει το μοντέλο για να μπορέσουμε να έχουμε αντίστοιχα συστήματα κυκλικής οικονομίας σε όλα τα νησιά μας».

