Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στο νέο πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη με ανάρτησή του στα αγγλικά στο «X» τον νέο πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του.

Συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης έγραψε στο Χ.

My heartfelt congratulations to @donaldtusk, the new Prime Minister of Poland and a strong proponent of European values! I wish you every success and look forward to working with you to further strengthen the bonds between our two countries. 🇬🇷🇵🇱

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) December 11, 2023