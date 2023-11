Κασσελάκης: Χωρίς μισόλογα ενάντια στον θάνατο χιλιάδων Παλαιστινίων αμάχων, υπέρ της απελευθέρωσης των ομήρων

Παράλληλα, ζητά την απελευθέρωση όλων των ομήρων ενώ δηλώνει υπέρ της Παλαιστινιακής Αρχής και όχι της Χαμάς.

Θέση κατά του αιματοκυλίσματος χιλιάδων Παλαιστινίων αμάχων που συντελείται στη Μέση Ανατολή, παίρνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, με ανάρτηση του στο X.

Ολόκληρη η ανάρτηση αναφέρει:

On today's International Solidarity Day with the Palestinian People, it is more important than ever for all of us to take a clear stance against the ongoing bloodshed, the loss of thousands of Palestinian civilians and the unacceptable humanitarian crisis in Gaza. Without mincing words. For an immediate cease-fire. For the return of ALL hostages. For an end to israeli occupation. For peace on the basis of a two-state solution. For the struggle of the Palestinian Authority, not Hamas.

Η σημερινή Διεθνής Ημέρα Αλληλεγγύης με τον Παλαιστινιακό λαό επιβάλλει, περισσότερο από ποτέ, να πάρουμε όλοι θέση για το αιματοκύλισμα, τον θάνατο χιλιάδων παλαιστινίων αμάχων και την ανθρωπιστική κρίση στην Παλαιστίνη. Χωρίς μισόλογα. Ανοιχτά υπέρ της άμεσης κατάπαυσης πυρός. Της επιστροφής ΟΛΩΝ των ομήρων. Του τερματισμού της ισραηλινής κατοχής. Υπέρ της ειρήνης, στη βάση δύο κρατών. Του αγώνα της Παλαιστινιακής Αρχής, όχι της Χαμάς.