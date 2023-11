Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Στ. Κασσελάκης και Ν. Ανδρουλάκης

Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτονται σήμερα Τρίτη 21 Νοεμβρίου, ο Στέφανος Κασσελάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στις 16:30 θα συμμετέχει σε συζήτηση με την δημοσιογράφο Μαρία Νικόλτσιου, στο πλαίσιο της 7ης Συνόδου της Θεσσαλονίκης (Thessaloniki Summit 2023) «South-East Europe’s moment: Chartering a new course to prosperity & stability».

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, θα επισκεφθεί τα γραφεία του κόμματος.

Στο φόρουμ Thessaloniki Summit 2023 θα συμμετάσχει σήμερα και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης σε συζήτηση που θα αρχίσει στις 15:15.