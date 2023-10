Σε καταφύγιο ο Σολτς μετά από συναγερμό για ρουκέτες

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς αναγκάστηκε να σπεύσει σε καταφύγιο στη γερμανική πρεσβεία καθώς χτύπησε συναγερμός για πυραύλους κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Τελ Αβίβ.

Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ και στην αποστολή του Γερμανού προέδρου Όλαφ Σολτς, λίγο πριν αναχωρήσει από το Ισραήλ.

Ο Όλαφ Σολτς και οι άνθρωποι που τον συνόδευαν αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το αεροπλάνο λόγω συναγερμού για πυραύλους από τη Χαμάς, ενώ από τους επιβάτες ζητήθηκε να ξαπλώσουν στο έδαφος του αεροδρομίου στο Ισραήλ.

Ο Γερμανός καγκελάριος επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο και οδηγήθηκε σε ασφαλές σημείο, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες ακολούθησαν τις οδηγίες των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας και ξάπλωσαν στο έδαφος, δίπλα στο αεροπλάνο.

Την επίθεση απέκρουσαν δύο αντιαεροπορικοί πύραυλοι του συστήματος Iron Dome (Σιδηρούς Θόλος), οι οποίοι έγιναν ξεκάθαρα αντιληπτοί στο αεροδρόμιο, μετέδωσε το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD. Λίγη ώρα αργότερα και αφού το αεροσκάφος ελέγχθηκε ενδελεχώς, ο καγκελάριος και οι υπόλοιποι επιβάτες επιβιβάστηκαν και αναχώρησαν για Κάιρο.

Κατά την παραμονή του στο Ισραήλ ο Όλαφ Σολτς αναγκάστηκε επανειλημμένα να οδηγηθεί σε ασφαλή χώρο εξαιτίας των συνεχόμενων συναγερμών για επιθέσεις από την πλευρά της Χαμάς.

Ειδικότερα όπως φαίνεται και στο βίντεο βγήκε πανικόβλητος από το αεροπλάνο όταν ήχησαν οι σειρήνες επίθεσης καθώς έφευγε από το Τελ Αβίβ και ξάπλωσε στο έδαφος μαζί με το πλήρωμά του.

Scholz was already sitting peacefully on the plane and was about to fly out of Israel. But then the air raid alarm sounded. All passengers were politely asked to get off the plane and lie with their faces on the asphalt for greater safety. The irrepressible Scholz ran somewhere… pic.twitter.com/21ksl92f8q

— Sprinter (@Sprinter99800) October 17, 2023