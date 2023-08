EE: Μπορέλ και Μετσόλα καταδικάζουν τις επιθέσεις σε δυνάμεις του ΟΗΕ στην Κύπρο

Τη βαθιά ανησυχία της για τη σημερινή επίθεση κατά των ειρηνευτικών δυνάμεων των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο στην Πύλα, εξέφρασε η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα με μήνυμά της στο twitter.

Τη βαθιά ανησυχία της για τη σημερινή επίθεση κατά των ειρηνευτικών δυνάμεων των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο στην Πύλα, εξέφρασε η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα με μήνυμά της στο twitter.

Συγκεκριμένα, η Ρ. Μέτσολα αναφέρει:

«Ανησυχώ βαθιά για τη σημερινή επίθεση κατά της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Πύλα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει αυτές τις επιθέσεις Και επαναλαμβάνει την έκκλησή του για επανέναρξη των συνομιλιών για επανένωση. Η εμπιστοσύνη και όχι η βία, πρέπει να είναι ο δρόμος προς τα εμπρός.»

Deeply concerned with today’s assault on @UN_CYPRUS peacekeepers in Pyla.@Europarl_EN condemns these attacks and reiterates its call for restarting reunification talks.

Trust, not violence, must be the way forward. @Christodulides https://t.co/wwuGtE4Hqv

— Roberta Metsola (@EP_President) August 18, 2023