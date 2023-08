Κύπρος: Επίθεση Τουρκοκυπρίων σε δύναμή της στη Νεκρή Ζώνη καταγγέλλει η Ειρηνευτική Δύναμη Κύπρου

Η Ειρηνευτική Δύναμη Κύπρου τονίζει ότι η αποστολή παραμένει δεσμευμένη στο να διασφαλίσει τη διατήρηση της ηρεμίας και της σταθερότητας στην περιοχή.

Επίθεση από την τουρκοκυπριακή πλευρά αναφέρει πως δέχθηκε σήμερα το πρωί η Ειρηνευτική Δύναμη Κύπρου, (UNFICYP), η οποία -με ανακοίνωσή της- καταδικάζει το περιστατικό εναντίον μελών της, καθώς και οχημάτων της, τονίζοντας ότι η αποστολή παραμένει δεσμευμένη στο να διασφαλίσει τη διατήρηση της ηρεμίας και της σταθερότητας στην περιοχή.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ)στην Κύπρο, το περιστατικό έλαβε χώρα εντός της Νεκρής Ζώνης κοντά στο χωριό Πύλα, όπου οι ειρηνευτές των παρεμπόδισαν μη εξουσιοδοτημένες εργασίες στην περιοχή.

The United Nations Peacekeeping Force in #Cyprus (#UNFICYP) condemns the assaults against UN #peacekeepers and damage to @UN vehicles by personnel from the Turkish Cypriot side this morning.

Read full statement here: https://t.co/awfxpgY1Et pic.twitter.com/YtK7QW2bbN

— UN Cyprus (@UN_CYPRUS) August 18, 2023