Στόλτενμπεργκ: Η έκρηξη στο φράγμα Καχόβκα δείχνει τη βαναυσότητα του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία

Η καταστροφή του φράγματος της Νόβα Καχόβκα στη νότια Ουκρανία δείχνει τη βαναυσότητα του πολέμου που έχει εξαπολύσει η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

«Η καταστροφή του φράγματος Καχόβκα σήμερα θέτει σε κίνδυνο χιλιάδες αμάχους και προκαλεί σοβαρή ζημιά στο περιβάλλον», ανέφερε ο Στόλτενμπεργκ σε ανάρτηση στο Twitter.

«Είναι μια απαράδεκτη ενέργεια, η οποία δείχνει γι' άλλη μια φορά τη βαναυσότητα του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία».

The destruction of the Kakhovka dam today puts thousands of civilians at risk and causes severe environmental damage.

This is an outrageous act, which demonstrates once again the brutality of #Russia’s war in #Ukraine.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 6, 2023