ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν σκόνταψε και έπεσε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης (video)

Έπεσε αφού παρέδωσε το τελευταίο δίπλωμα κατά την τελετή αποφοίτησης στην Ακαδημία της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ την Πέμπτη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σκόνταψε και έπεσε αφού παρέδωσε το τελευταίο δίπλωμα κατά την τελετή αποφοίτησης στην Ακαδημία της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ την Πέμπτη.

⚠️ @BNONews || Biden falls on stage at the U.S. Air Force Academy graduation ceremonypic.twitter.com/w3ZE910vOm

— PiQ (@PriapusIQ) June 1, 2023