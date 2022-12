Ρουμπινί για Καϊλή: Η διεφθαρμένη αρχιμαζορέτα και «βασίλισσα των crypto» πληρωνόταν σε μετρητά

Η Εύα Καϊλή στο στόχαστρο του Νουριέλ Ρουμπινί.

O Νουριέλ Ρουμπινί σχολίασε με ιδιαιτέρως αιχμηρό τρόπο το σκάνδαλο Qatargate ενώ από τα πυρά του δεν «γλύτωσε» η Εύα Καϊλή.

Ο διάσημος οικονομολόγος και καθηγητής στο NYU Stern, χαρακτήρισε την 44χρονη Ελληνίδα Ευρωβουλευτή ως «διεφθαρμένη αρχιμαζορέτα» και «βασίλισσα των crypto».

«Η διεφθαρμένη αρχιμαζορέτα, ‘βασίλισσα των κρυπτονομισμάτων’, λάμβανε τις δωροδοκίες της σε μετρητά -δολάρια και ευρώ- και όχι σε άχρηστα Shitcoins. Η απόλυτη υποκρισία!» ήταν το δηκτικό «τιτίβισμα» του Αμερικανού οικονομολόγου.

Δείτε το tweet του:

That corrupt cheerleader-in-chief “Queen of Crypto” was having her bribes paid in fiat cash - dollars and euros - rather than in crappy Shitcoins! Ultimate hypocrisy!

Pro-Crypto EU Lawmaker Eva Kaili Set to Lose Vice-Presidency Amid Corruption Probe https://t.co/FbPnwQrrPe

— Nouriel Roubini (@Nouriel) December 15, 2022