Συνομιλία Ζελένσκι - φον ντερ Λάιεν: Στο επίκεντρο τα ενεργειακά ζητήματα

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι δήλωσε ότι σήμερα συνομίλησε με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και συζήτησαν για τη συνεργασία στον τομέα της διασφάλισης της ενεργειακής σταθερότητας για τη χώρα του.

Ο Ζελένσκι έκανε τη δήλωση αυτή σε ανάρτηση στο Twitter χωρίς να επεκταθεί σε λεπτομέρειες. Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι ευχαρίστησε τη φον ντερ Λάιεν για νέο πακέτο κυρώσεων που άρχισε να ετοιμάζεται κατά της Ρωσίας.

Discussed the #GrainfromUkraine initiative with @vonderleyen. Thanked for the huge 🇪🇺 financial assistance, for work started on the 9th sanctions package. Noted that the price cap for Russian oil should be effective. Cooperation on ensuring 🇺🇦 energy stability was also discussed.

