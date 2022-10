Συγχαρητήρια Κυρ. Μητσοτάκη στο νικητή των εκλογών της Βραζιλίας

H Βραζιλία έχει να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Τον εκλεγμένο Πρόεδρο της Βραζιλίας, Λουίς Ιγκνάσιο Λούλα, συνεχάρη ο πρωθυπουργός Κυριάκος, Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στο Twitter και ανέφερε ότι η Βραζιλία έχει να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η επισιτιστική ασφάλεια και η κλιματική αλλαγή.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στα αγγλικά, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε:

«Συγχαρητήρια @LulaOficial για τη νίκη σας στις εκλογές της Βραζιλίας. Η Βραζιλία έχει να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, ιδίως όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, την επισιτιστική ασφάλεια και το εμπόριο. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα».

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

«Congratulations @LulaOficial on your victory in Brazil's elections. Brazil has a vital role to play in addressing the global challenges we face, especially when it comes to climate change, food security and trade. I wish you every success in your new duties».