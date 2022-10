Επικοινωνία φον ντερ Λάιεν με τον Σούνακ - Στο επίκεντρο οι σχέσεις της ΕΕ με τη Βρετανία

Συζητήθηκαν κρίσιμα θέματα, όπως ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία και η κλιματική αλλαγή.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε την Τετάρτη την πρώτη της τηλεφωνική επικοινωνία με τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας, Ρίσι Σούνακ.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Γερμανίδας αξιωματούχου στο Twitter, συζητήθηκαν κρίσιμα θέματα, όπως ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία και η κλιματική αλλαγή.

Παράλληλα, η πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε πως η ΕΕ εργάζεται για την εύρεση λύσης στο ζήτημα του πρωτοκόλλου των συνόρων Ιρλανδίας - Βόρειας Ιρλανδίας που «θα παρέχει σταθερότητα και προβλεψιμότητα» όπως σημείσε η φον ντερ Λάιεν.

Very good phone call with UK PM @RishiSunak

🇪🇺🇬🇧 are strategic partners.

Looking forward to working on crucial issues such as Russia’s war on Ukraine and climate change.

And on finding joint solutions under the Protocol on IE/NI that will provide stability and predictability. pic.twitter.com/iJ8czqwQoB

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 26, 2022