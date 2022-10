Η Ryanair «ακυρώνει» τον Τζόνσον: «Δεν βοηθάμε τον Μπόρις να επιστρέψει»

«Όχι» στον Μπόρις Τζόνσον από τη Ryanair.

Η Ryanair τρολάρει τον Μπόρις Τζόνσον, μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter, τη στιγμή που φημολογείται η επάνοδός του στην πολιτική μετά και την παραίτηση της Λιζ Τρας.

«Για να είμαστε ξεκάθαροι: δεν βοηθάμε τον Μπόρις να επιστρέψει σήμερα» ήταν το «τιτίβισμα» της εταιρείας που ανάρτησε μια φωτογραφία του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού, με ένα απαγορευτικό να κυκλώνει το πρόσωπό του.

Let us be clear: we're NOT helping Boris get home today pic.twitter.com/27mDpbS0nq

— Ryanair (@Ryanair) October 21, 2022